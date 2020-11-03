被爆找男友掛助理、請生理假附憑證　林穎孟：盼有心人士別見縫插針

▲台北市議員林穎孟。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

外型甜美的台北市議員林穎孟，打著性平、勞權等議題踏入政壇，然而3日卻被週刊爆料，違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至挪用助理的勞健保費20多萬元周轉。對此，林穎孟表示，目前正在和助理調整比較好的工作模式，希望有心人士不要見縫插針，她不會隨之起舞。

《鏡週刊》3日報導指出，林穎孟涉嫌挪用公款、詐領助理費，還要求女助理請生理假附憑證。而林穎孟也向週刊澄清，挪用助理勞健保部分，是她調查助理溢繳、短繳的疏失需要時間，才會說「資金周轉」，生理假部分則是她事後查證後，確定不用附證，最後以不扣薪、免憑證等納入辦公室規範。

而關於安排當時在美國、不在台灣的男友葉曜彰掛名當助理，被懷疑是為詐領補助款部分，林穎孟回應週刊，這並無不法，對方確實有協助她處理外面的事情，都有在做事情，絕無詐領，現在驚覺有助理為了政治目的故意設計她。

針對週刊爆料，林穎孟3日上午再度以文字簡短回應，「作為新人起步困難，整個辦公室工作繁重，雖然資源很少，但我在議會大會和委員會都認真出席參與討論，其他時間也努力跑行程，每天都把工作完成。」

林穎孟提到，「過去我經常在外面跑行程，較少管辦公室助理的運作方式，目前正在和助理調整比較好的工作模式，雙方都很用心解決問題。希望有心人士不要見縫插針，我不會隨之起舞。」

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