她吃飯被問「3位小姐嗎」嗆：瞎了？　聽到服務生的話秒變臉離開

▲原PO表示，她當時是在廚房工作，只是偶爾會支援外場。（示意圖／翻攝免費圖庫negativespace）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在餐廳當服務生時，詢問消費者幾位用餐，結果讓對方臉色非常難看，她後來問了師父才知道原因。

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，嚴格來說，她當時是在廚房工作，只是偶爾會支援外場；有次接待3名小姐，基本詢問「一共3位小姐嗎」，「其中一個口氣很差地對我說，『妳眼瞎嗎？不然我們有4位站在妳面前嗎』？」

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原PO表示，她一臉疑問指著那位小姐的腿後面說，「啊妳不是還帶了一個小孩子？一直抱著妳的腿」；小姐當下臉色突然變得非常難看，完全不敢低頭看著自己的右腿；另外兩位小姐看了看對方的眼神點了頭，說他們下次再來好了。

▼原PO當時看到女客人腿邊有一個小女孩。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

▼原PO後來問了師父，才知道這位嬰靈出生時就夭折。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO指出，後來問過一位師父，她看到的這位小女孩嬰靈出生時就夭折，但母親實在是太難過、太不捨，結果這孩子不忍母親如此難過，就一直抱著母親的腿想要安慰媽媽。

原PO說，經過她這麼一點之後，小姐立即找了一間靈驗的廟詢問，隔年就生了一名小女孩，還特地來店裡拿油飯送她吃，或許這是一種緣分吧。

原PO後來補充表示，真的看過嬰靈一次之後，就不想再看見第二次，「空洞的眼神滿滿的都是怨恨，對上眼感覺自己的靈魂就要被吸進去一樣。要化解帶怨的嬰靈，真的不是一件輕鬆又簡單的事。」

一名網友則留言，「我也有過類似的經驗...對方罵我發神經之後就走了。但我和我旁邊的同事都看到，她腿後有個害羞的小女孩，和她貼緊緊地走。」