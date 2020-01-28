宮廟住持喊「嬰靈纏身」！下秒手探進褲：我幫妳灌氣制煞　女信徒遭辱崩潰

▲阿溫利用阿桃對自己的信任，出手猥褻對方。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

記者林昱萱／台北報導

台中一名女子「阿桃」（化名）因為兒子工作不順利，所以到廟裡想要尋求解答，而住持「阿溫」（化名）卻告訴她，兒子會有這樣的狀況，全是因為阿桃這個當母親的而起，需要進行制煞儀式、作法灌氣才可以緩解。怎料，阿溫卻利用阿桃對他的信任，在儀式之中對她上下其手。事後阿溫被依法判1年2月徒刑，而全案經過兩次上訴後，高等法院、最高法院法官均認為，一審判決並無不妥，皆駁回上訴全案定讞。

判決指出，阿桃因為兒子工作不順利，因此在同學的介紹下，前往宮廟問事，而阿溫卻對她表示，是因為嬰靈纏身，如果不好好處理，不只兒子會有狀況，就連全家大小都會出事，而恰巧阿桃先前剛好有墮胎過，因此就相信了阿溫的說詞。

在執行儀式當天，阿溫遣散了信眾，將阿桃與她的同學留在室內，隨即就用手按住她的頭頂、還把手放到她的腹部，最後甚至還將手伸進內褲裡撫摸，行徑相當誇張，而更離譜的是，阿溫還在事後對阿桃表示，「結束了，嬰靈走了，不可以對外說這件事」。

阿桃不甘受辱提告，而阿溫則辯稱，是因為要作法灌氣，才會按壓阿桃的陰部，但因為對方的褲子太緊，所以才會不小心伸到內褲裡，而當時自己也因為不小心摸到陰部，所以腦袋一片空白，才會將手停留在內褲裡面，並非故意要猥褻對方。不過，法官審酌後，認為他的辯詞不可採，因此依法判他1年2月徒刑，而案經上訴最高法院後，最高院法官維持原判，全案定讞。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

