　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把　還收4800

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼嬰靈持令旗報復（圖／Pakutaso）

▲毋姓男子誆稱小琳 （化名）家人過去有墮胎，得做法驅趕，進而約到公園摸胸得逞還要給4800元作法費。（圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台中報導

毋姓男子假冒中國醫藥大學教授，向小琳（化名）搭訕，誆稱小琳家人曾經墮胎，有嬰靈跟在身上，導致運勢、感情不順，毋男表示願意協助幫忙驅趕嬰靈，小琳誤信為真，讓毋男作法，沒想到毋男竟說小琳胸部一大一小，得摸一下，把東西抓出來，事後更收取4800元，台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。

根據判決指出，今年2月中午，毋男獨自走到小琳於臺中市東區的上班地方，看到小琳便說：「妳家人曾經在年輕時候墮胎，有嬰靈跟在妳身上，都是嬰靈作祟，導致妳目前運勢不順，工作壓力大」更表示願意協助幫忙小琳驅趕嬰靈順便改善小琳與家人和男友之間的關係，小琳聽了深信不疑。

同天中午，小琳單獨與毋男步行走到三賢公園土地公廟草地，利用小琳對民俗宗教的事情敬畏與好奇，並假藉作法驅逐嬰靈名義，命令小琳坐在對面的台階上，再叫小琳在胸前雙手合十，閉上眼睛，接著毋男點燃香菸在小琳身上比畫，在佯稱「妳的胸部一大一小，要摸一下胸部，把東西抓出來。」邊說邊伸出右手輕抓小琳右側胸部，頓時小琳嚇到閃開，毋男表示作法到此為止，作法費用3600元加上改善小琳與男友關係費用1200元總共4800元，如果不支付就等於白作法，嬰靈會再次被放回去，小琳只好乖乖拿紅包袋裝進4800元給予，但事後越想越不對，委請男友報警。

經法官審理後，指出毋男藉由嬰靈作祟的詐術不斷對小琳施加心理壓力，再假借作法驅逐嬰靈名義違反小琳意願觸摸胸部得逞，毋男整體舉動依一般社會通念觀念，足以誘起興奮或滿足個人一定程度的性慾，且讓小琳感到厭惡感，這行為應該強制猥褻行為無疑，故台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。

・每3秒賣出一瓶
・粉絲狂用20罐
・又被稱作「海洋拉娜平替版」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
名檢察官咆哮住戶影片曝！1人兼3社區主委　法務部長震怒
小食蟻獸動物園逃跑影片曝光！　母揹子翻柵欄下水游走
開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸　法官竟判無罪
女星超市買菜偶遇「超大咖天王」　秒變迷妹求合照：開心死了
快訊／跟監新光公主有罪確定！華南王子林知延現身繳罰金1萬5
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

深夜超車挨罵變態！騎士氣到照做　推傷「長輩」代價16萬元

基隆黑幫夫妻檔「廟口橫行」　雙槍交小弟保管遭查獲...逼賠30萬

冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把　還收4800

開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸！「故意」撞警非「意外」判無罪

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

快訊／跟監新光公主有罪確定　華南王子林知延提前親繳罰金1萬5

台灣首宗「人肉炸彈」身分起底！　警喬裝2度下藥無效：看到心涼

快訊／彩繪爺爺自焚...部落違建今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警

彰化立委第一選區黑函滿天飛　離間藍綠互咬…藏鏡人抓到了

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

深夜超車挨罵變態！騎士氣到照做　推傷「長輩」代價16萬元

基隆黑幫夫妻檔「廟口橫行」　雙槍交小弟保管遭查獲...逼賠30萬

冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把　還收4800

開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸！「故意」撞警非「意外」判無罪

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

快訊／跟監新光公主有罪確定　華南王子林知延提前親繳罰金1萬5

台灣首宗「人肉炸彈」身分起底！　警喬裝2度下藥無效：看到心涼

快訊／彩繪爺爺自焚...部落違建今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警

彰化立委第一選區黑函滿天飛　離間藍綠互咬…藏鏡人抓到了

罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」　網：已被新色煞到

快訊／桃園Xpark被爆水母斷肢、魟魚撞玻璃　官方澄清：絕對沒虐待生物

3年賣超過100萬碗　麗寶Outlet北海道拉麵館11/1封館

修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！　房仲爆：都死在同位置…揭驚悚內幕

吳怡農挨批渣男　徐巧芯力挺馮世寬：在家當兵不是全民國防

北台灣新案量將創史上次高　專家：提防這隻黑天鵝

超犯規！小7「角落小夥伴主題店」開幕　暖萌獨家造型超療癒

吳怡農提「在家當兵」挨批渣男　馮世寬：別為了選舉創造形象

大樓鬼打牆「電梯一開嚇壞」　師傅：死了！遇到抓交替…結局曝光

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

嘉義惡火！一家四口驚逃「妻成焦屍」　屋主跪地哭癱

4歲女童遭棄屍！涉案母又要當媽了「懷孕6月」聲請停押

劉承武吼住戶　法務部長震怒：丟檢察官臉

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

21歲女突然肚子痛　竟載到旅社性侵

館長槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

蘆洲警匪追逐　歹徒自撞被逮！

違建今開拆　出動250警力

更多熱門

相關新聞

淫邪推拿師扯性高潮能治子宮炎　20歲妹子遭逼自慰排毒

淫邪推拿師扯性高潮能治子宮炎　20歲妹子遭逼自慰排毒

20歲女子夢夢（化名）長期受婦科疾病所困擾，怎料治療期間她卻遭猥褻，信任的推拿師歐姓男子以「要達到性高潮才能洩出分泌物而得到治療」為藉口，要求夢夢在他面前「自慰排毒」，夢夢當下不敢拒絕，照做後隔天情緒崩潰，在家人鼓勵下才前去報警。台南地院近日審結依強制猥褻罪判歐男有期徒刑1年2月。可上訴。

淫教主少龍現身　法院開羈押庭

淫教主少龍現身　法院開羈押庭

少龍信徒「這東西很噁心」求檢警幫忙丟

少龍信徒「這東西很噁心」求檢警幫忙丟

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

碩士男停車對女同學襲胸　她崩潰忍4天報案

碩士男停車對女同學襲胸　她崩潰忍4天報案

關鍵字：

妨害性自主罪 嬰靈 強制猥褻

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

A片驚見女兒是主角！案情神展開

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

口罩今天全面開放自由購買

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面