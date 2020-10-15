冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把　還收4800

▲毋姓男子誆稱小琳 （化名）家人過去有墮胎，得做法驅趕，進而約到公園摸胸得逞還要給4800元作法費。（圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台中報導

毋姓男子假冒中國醫藥大學教授，向小琳（化名）搭訕，誆稱小琳家人曾經墮胎，有嬰靈跟在身上，導致運勢、感情不順，毋男表示願意協助幫忙驅趕嬰靈，小琳誤信為真，讓毋男作法，沒想到毋男竟說小琳胸部一大一小，得摸一下，把東西抓出來，事後更收取4800元，台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。

根據判決指出，今年2月中午，毋男獨自走到小琳於臺中市東區的上班地方，看到小琳便說：「妳家人曾經在年輕時候墮胎，有嬰靈跟在妳身上，都是嬰靈作祟，導致妳目前運勢不順，工作壓力大」更表示願意協助幫忙小琳驅趕嬰靈順便改善小琳與家人和男友之間的關係，小琳聽了深信不疑。

同天中午，小琳單獨與毋男步行走到三賢公園土地公廟草地，利用小琳對民俗宗教的事情敬畏與好奇，並假藉作法驅逐嬰靈名義，命令小琳坐在對面的台階上，再叫小琳在胸前雙手合十，閉上眼睛，接著毋男點燃香菸在小琳身上比畫，在佯稱「妳的胸部一大一小，要摸一下胸部，把東西抓出來。」邊說邊伸出右手輕抓小琳右側胸部，頓時小琳嚇到閃開，毋男表示作法到此為止，作法費用3600元加上改善小琳與男友關係費用1200元總共4800元，如果不支付就等於白作法，嬰靈會再次被放回去，小琳只好乖乖拿紅包袋裝進4800元給予，但事後越想越不對，委請男友報警。

經法官審理後，指出毋男藉由嬰靈作祟的詐術不斷對小琳施加心理壓力，再假借作法驅逐嬰靈名義違反小琳意願觸摸胸部得逞，毋男整體舉動依一般社會通念觀念，足以誘起興奮或滿足個人一定程度的性慾，且讓小琳感到厭惡感，這行為應該強制猥褻行為無疑，故台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。

・每3秒賣出一瓶

・粉絲狂用20罐

・又被稱作「海洋拉娜平替版」