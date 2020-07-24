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嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

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▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曹姓男子去年4月無意得知女同事曾經墮胎過，曹向女同事宣稱要去除嬰靈必須與其發生性行為，否則可能面臨嬰靈纏身問題，女子便允諾配合，但卻遭曹帶去摩鐵佯稱要去除嬰靈，強迫女子脫去衣物硬上性侵，女子還遭偷拍裸照與猥褻情事，2個月遭性侵5次之多，女子不堪成為曹男洩慾工具向警方驗傷提告，桃園地院法官審理後依強制猥褻、強制性交等罪判處曹7年有期徒刑，本上還可上訴。

檢警調查，曹姓男子去年4月佯稱要幫女子去除嬰靈，將其帶到桃園區某摩鐵，要求女子脫去衣物，聲稱「嬰靈在旁邊監督」，女子驚嚇之餘遂配合脫去衣物，曹男在其胸部、背後畫符咒，隔著女子內褲以下體磨蹭其生殖器強制猥褻得逞。

一週後，曹男又以去除嬰靈為由，將女子帶往摩鐵要求必須與其發生性行為才能除掉嬰靈，但遭女子拒絕，曹男竟毆打女子強制脫去其衣褲，女子害怕嬰靈纏身，被迫與曹男發生性行為，曹男趁女子睡著以手機偷拍其下體等隱私部位。

此後，曹男又以類似方式，強迫女子必須到摩鐵或租屋處發生關係，女子不從，曹男則以公布其裸照恐嚇或毆打方式強制性交，總計5月間共3度強制性交得逞，6月初，女子不堪受辱到醫院驗傷並向警方提告，警方循線拘提曹男到案，桃檢則依強制猥褻與強制性交罪嫌起訴。

法官認為，曹男以女子曾墮胎，假借嬰靈等神鬼之說，迫使女子心生恐懼與其發生性行為，女子不從還遭曹男以暴力毆打或公布裸照威脅，使得女子身心受創，曹男偵訊時坦承犯行，但至今仍未與被害女子達成和解，亦未取得女子原諒，法官合議庭審結，依強制猥褻、強制性交共5罪，判處7年有期徒刑，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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