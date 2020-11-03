婆媽們、小資族開搶！foodpanda指定生鮮雜貨「買1送1」　加碼送限量優惠碼

▲foodpanda暖慶雙11推買1送1優惠。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年因受困新冠肺炎疫情，許多人除了選擇叫外送在家吃之外，就連生鮮雜貨、日常用品也選擇外送到府，方便又不用接觸人群。這次搶搭即將到來的雙11熱潮，外送平台「foodpanda」生鮮雜貨專區即日起至11月11日祭出多樣指定商品買1送1優惠，包括家用品、食品、美妝用品、寵物用品都有折扣，期間還加碼推限量優惠碼，婆媽們、小資族把握機會下單一波。

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▲foodpanda生鮮雜貨專區首度祭出雙11優惠。



搶攻雙11商機，foodpanda生鮮雜貨專區攜手33個品牌、超過3200間店家，即日起至11日前推出生鮮雜貨、日常用品、寵物用品，指定商品買1送1活動，且期間每時段加碼再送限量優惠碼，上午9點後開放限量優惠碼「9AM99」，消費滿299元現折99元、下午3點後開放限量優惠碼「3PM30」，單筆訂單可享7折優惠，最高折抵50元、晚上8點後則有限量優惠碼「8PM111」可領，消費滿399元現折111元。

另，今年4月也加入外送服務的「全家便利超商」，同樣為迎戰雙11特別推出多款單品咖啡買1送1，另再加碼滿額折扣優惠至11月底，只要在foodpanda生鮮雜貨專區訂購「全家」商品並輸入優惠碼「FM30」，滿150元可現折30元。

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