　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆媽們、小資族開搶！foodpanda指定生鮮雜貨「買1送1」　加碼送限量優惠碼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼foodpanda暖慶雙11推買1送1優惠。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda暖慶雙11推買1送1優惠。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年因受困新冠肺炎疫情，許多人除了選擇叫外送在家吃之外，就連生鮮雜貨、日常用品也選擇外送到府，方便又不用接觸人群。這次搶搭即將到來的雙11熱潮，外送平台「foodpanda」生鮮雜貨專區即日起至11月11日祭出多樣指定商品買1送1優惠，包括家用品、食品、美妝用品、寵物用品都有折扣，期間還加碼推限量優惠碼，婆媽們、小資族把握機會下單一波。

▲▼foodpanda暖慶雙11推買1送1優惠。（圖／foodpanda提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲foodpanda生鮮雜貨專區首度祭出雙11優惠。

搶攻雙11商機，foodpanda生鮮雜貨專區攜手33個品牌、超過3200間店家，即日起至11日前推出生鮮雜貨、日常用品、寵物用品，指定商品買1送1活動，且期間每時段加碼再送限量優惠碼，上午9點後開放限量優惠碼「9AM99」，消費滿299元現折99元、下午3點後開放限量優惠碼「3PM30」，單筆訂單可享7折優惠，最高折抵50元、晚上8點後則有限量優惠碼「8PM111」可領，消費滿399元現折111元。

另，今年4月也加入外送服務的「全家便利超商」，同樣為迎戰雙11特別推出多款單品咖啡買1送1，另再加碼滿額折扣優惠至11月底，只要在foodpanda生鮮雜貨專區訂購「全家」商品並輸入優惠碼「FM30」，滿150元可現折30元。

【你可能也想看】

►連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了　時間先筆記
►金黃外皮超酥！台中人氣脆皮肉圓　吃得到滿滿筍丁淋辣醬更對味
►泰罪惡！台南新開「泰式火鍋」豪放整隻龍蝦　還有玫瑰花肉盤、必吃摩摩喳喳

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／台北動物園最年長黑猩猩「阿美」離世　享年51歲
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萊豬進入校園算不算違法　陳吉仲：還有很多完整配套措施

DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

萊豬進入校園算不算違法　陳吉仲：還有很多完整配套措施

DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

快訊／台北動物園最年長黑猩猩「阿美」離世　享年51歲

「這個器官」掉到陰道口…. 中醫師咳嗽就漏尿　西醫微創手術治癒

最強5G供應鏈在台灣！國泰台灣5G+ETF 11/18強勢開募

全聯「暖鍋雞湯」冬令期間限定79折　火鍋湯底熱銷5名排行出爐！

LOL遊戲宇宙再擴張　RPG《聯盟外傳：殞落王者》明年發售

萊豬進入校園算不算違法　陳吉仲：還有很多完整配套措施

打一句有聲音的句子！　五月天瑪莎「74個啦」讓2.5萬人大崩潰：拜託公佈解答

三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

桃園大溪民宅火災10分鐘撲滅　屋主行動不便葬身火場

受疫情與小聯盟變革影響　大聯盟取消冬季、球團老闆會議

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

生活熱門新聞

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

朝野決議營養午餐契約書免載明瘦肉精

全台最大紫藤花園確定歇業　明年花季最後開放

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

甜到爆！「超寵女朋友」星座男Top5　不婚網友也破戒

快訊／增加1例流感疫苗接種後死亡

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

更多熱門

相關新聞

18款中衛特殊色　雙11指定時間開搶

18款中衛特殊色　雙11指定時間開搶

在今年雙11檔期，醫療口罩成為電商平台主打夯品，尤其超人氣秒殺的特殊色中衛口罩一口氣大量推出，「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」也在此次開賣名單中，只是該款非醫療口罩，下單前需留意，而詳細販售時間及款式依各平台公布為準。另外，樂天市場與南六合作推出「樂天女孩推薦特殊色」雙鋼印口罩。

雙11搶蘋果　iPhone旅充組殺破10元有找

雙11搶蘋果　iPhone旅充組殺破10元有找

雙11小米掃拖機器人4千元有找

雙11小米掃拖機器人4千元有找

雙11大戰開打　小米超級購物節開跑、最大獎祭出單筆訂單全額免費

雙11大戰開打　小米超級購物節開跑、最大獎祭出單筆訂單全額免費

adidas貝殼鞋下殺1111元

adidas貝殼鞋下殺1111元

關鍵字：

外送平台foodpanda雙11

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面