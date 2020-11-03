商機無限大！與東森購物攜手合作　彰化參加廠商超越6都

記者唐詠絮／彰化報導

今年受到疫情影響，電商逆勢成長，彰化縣也看準這一波商機，積極鼓勵及輔導在地優質產品數位轉型，並攜手工策會，與東森購物3日上午在彰化演藝廳舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，現場有超過260家廠商、400多名業者共同參與，這也是東森購物包含六都在內，參加廠商最多的一次。

▲東森購物網頁已經有彰化購物專區。（圖／翻攝自東森購物）

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▲報名參與的廠商及業者非常踴躍。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

東森得易購電子商務事業部執行長楊俊元、以及彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷等人，皆到場說明「彰化東森購物專區」商機大爆發，希望城市Let’s購。

楊俊元在受訪時表示，很高興與彰化縣政府合作「彰化東森購物專區」活動，我們會加碼回饋東森幣，截至目前為止已發行逾百億的東森幣，只要持有東森幣的東森購物會員都可以來消費彰化縣優質的產品都可以做折抵，除此之外，也會舉辦抽獎活動，將彰化優良產品推廣至台灣。

▲東森得易購電子商務事業部執行長楊俊元受訪。

楊俊元強調，東森購物旗下擁有完整通路，包含：ETMall東森購物網、東森電視購物等10幾個平台，台灣會員總數超過900萬。這次與彰化縣政府合作的「彰化隊前進電商大募集」，商家在東森購物ETMall「彰化東森購物專區」，可享有：一、「免費宣傳行銷」；二、「專人輔導商家上架」；三、「免上架費」；四、「加碼東森幣」，搭配東森購物網的活動，還有多項好康專屬優惠活動，接下來的「大餐」非常豐富，獎不完。

▲會後廠商諮詢。

王惠美指出，這次特別商請東森購物行銷，本次共有260餘家廠商、400餘名業者共同參與，希望透過這次的說明招商，後續還有一連串的行銷活動，輔導彰化優質的中小企業能用運用電商好好於網購平台銷售，除了實體店面傳統的接單以外，期望能夠運用網路的傳播，將彰化優質的產品行銷走出去。

▲參加的廠商及業者。

張啟楷則表示，這是彰化場參加廠商及人數截至目前為止是全台各縣市參與人數最多的，顯然王縣長一呼百應，許多廠商業者都積極響應，彰化生產好的農產品及工商產品要行銷出去，以達三贏的局面。

▲會前大合照。

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