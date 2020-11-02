小米購物節11／6開跑　掃拖機器人4千元有找、空氣清淨機不到5500

▲小米雙11優惠，最大降幅達1400元。（圖／小米提供、翻攝小米官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年通路祭出渾身解數拚促銷，百貨周年慶11月祭出收尾最後優惠，網路1111大特賣正在發酵，大陸品牌小米今釋出「雙11超級購物節」優惠訊息，針對旗下居家商品包括掃地機器人、無線吸塵器、65吋電視、空氣清淨機等都有700元至1,400元的降幅，最低掃拖機器人特價只要3,995元，快趁這次優惠衝一波！

▲小米掃拖機器人G1，特價後4,000元有找。

11月迎來網路最大促銷「雙11」，許多通路開始提前佈局，小米也預計在11／6起就祭出優惠，此外從即起至11／5，天天上活動頁面，即可直接領取兌換券，更可於活動頁面上點擊產品圖，找尋「隱藏暗號優惠券」，有機會抽到訂單金額全免，讓民眾先用手指「熱身」。

然而等不及1111當天，小米官網從11／6開始祭出優惠，包含首度開賣一分鐘即售罄的「小米65型智慧顯示器」，也將在11／6日再度限量開賣，原價18,999元，特價17,999元；米家掃拖機器人 G1原價4,995元，特價3,995元，直接下殺1,000元；米家空氣淨化器Pro原價6,895元，特價5,495元。

▲多款產品都降價，再加上滿額贈品等同雙重回饋。

「小米雙11 超級購物節」期間推出限時折價1111活動，促銷期間每日中午12點會推出每日爆款或套裝商品，只要1,111元限量搶購，產品包括小米空氣淨化器 3、米家掃拖機器人G1及米家電磁爐等。另推購買指定產品即可用11元銅板價加購週邊商品，例如購買小米手環 5，可加11元購買專屬腕帶或充電線；購買小米34型曲面螢幕，加價11元可購無線雙模滑鼠等。



除此之外，「小米雙11 超級購物節」活動期間單筆訂單滿新台幣$3,000元，即贈價值495元的小米手環 4C；消費滿7,000元贈價值895元的米家電動起子機；消費滿14,000元贈價值1,495元的小米小愛音箱 Art；消費滿20,000元贈價值2,495元的米家IH電子鍋，以上優惠均不含購買手機。

而雀巢也推出旗下多趣酷思膠囊咖啡機新品GENIO S，且針對雙11做促銷，外觀主打超迷你11公分寬、純白機身採簡約北歐風設計，可輕鬆融入居家角落，從11／4至11／16推出限時獨家優惠組合，包含膠囊咖啡機GENIO S、36顆星巴克膠囊，以及網美系玫瑰金膠囊架，原價4,889元，特價2,699元。

▲雀巢多趣酷思膠囊咖啡機新品GENIO S主打11公分寬，適合空間不大的小家庭使用。（圖／雀巢提供）