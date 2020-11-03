影／徐國勇：治安會議大大小小14次「聯繫沒疏漏」

記者楊蕓／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，引起外界高度關注及憤慨，昨遭國民黨揭露治安會報已超過一年沒開，對此，內政部長徐國勇3日受訪時表示，治安會報因疫情關係沒開，但這一年內召開過的正式治安會議，「大大小小就有14次」，強調治安聯繫並沒有因此疏漏。

▲內政部長徐國勇說明治安會報相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委江啟臣2日在立法院內政委員會質詢時揭露，行政院治安會報超過一年沒開，徐國勇僅回應「不太記得」，並表示回去會馬上向行政院建議。

針對治安會報沒開，徐國勇3日受訪時進一步說明，治安會報一年沒開是沒錯，但事實上這一年內正式的治安會議，大大小小就有14次，還不包括院長找他談得如何掃毒等私下會議，「單單正式會議就有14次」，治安會報因為疫情關係沒有召開，但治安聯繫並沒有因此疏漏。

徐國勇強調，蘇貞昌上一次當行政院長時，就開始每月召開一次治安會報，後來2008年馬總統改為兩個月一次，事實上也是夠的，這次因為疫情關係沒有開，並不會因此治安就停擺。

徐國勇表示，發生不幸的事件他非常遺憾，也對被害人相當抱歉，內政部、教育部將針對各級校園會進行盤整，包括偏僻學校治安熱點維護的盤點，並且將與教育部長到每個地方親自去看校園警政系統及維安聯繫，「我們馬上就會處理。」

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