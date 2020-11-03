影／江啟臣砲轟蘇貞昌：基層犯錯就震怒撤換　院長失職沒人敢檢討

記者羅婉庭／台北報導

行政院治安、食安、道安會報全面停擺遭批失職，立委再爆料永續發展委員會、國家化學物質等會報都超過1年以上沒有召開，對此，國民黨主席江啟臣3日表示，「這行政院怎麼了？你們違法失職，沒有人檢討你們，然後基層犯錯你就震怒、撤換」。





▲江啟臣於中選會前受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



江啟臣說，立委洪孟楷辦公室調查，行政院層級的跨部會報，都是重要會報，包括文化會報等，做一個院長，這是他最基本的職責，且都是法定會議，過去院長沒有敢這樣不開。

江啟臣說，若一兩次特殊理由不開可以接受，但這不是，這都是超過1年，有的還2年700多天沒有開，「這個行政院怎麼了？你們違法失職，沒有人檢討你們，然後基層犯錯你就震怒，你就撤換」，其實人民是憤怒，「你震怒，我們是憤怒」。基本該做的事情都沒有做，難怪你的螺絲會拴不緊。

江啟臣表示，作為在野黨，「不要說你來備詢甩嘴皮，只要告訴我們，這些會議你為什麼不開？」從食安會報到治安會報，食安跟治安這兩大都是跟人民息息相關，行政院長職責都不做，憑什麼要求下屬，要求各級單位應該做哪些事情？甚至還要懲罰他們，「我們應該懲罰你才對」。

江啟臣說，監察院也不曉得在幹什麼？迄今也不調查，好像就完全執政後就完全霸道，一黨獨大，這樣的政府還要怎樣溝通？執政黨講的溝通，大家也沒辦法相信是真的想要溝通。