頒破案獎金挨批「生命換的」　徐國勇：破案迅速該獎勵還是要獎勵

▲內政部長徐國勇說明治安會報相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，震驚社會，也爆出警方吃案風波，不過，內政部隔日南下頒發破案獎金，引發藍綠議員齊聲痛批「獎金是一條生命換來的」。對此，內政部長徐國勇3日受訪時緩頰，先前未開三聯單確實有瑕疵，但此案破案迅速，次長陳宗彥對於這些辛苦員警給予獎勵，獎懲分明，「作法並無不當」。

徐國勇表示，陳宗彥頒發破案獎金是基於獎懲分開，後面辦案階段非常迅速，辛苦的警察該獎勵還是要獎勵，至於此案前半段，有關未依程序開報案三聯單，的確有瑕疵，該立案就是要立案，該懲處就是要懲處。

徐國勇強調，此案破案過程因為路燈較暗，員警需將附近監視器一一比對、辨識車牌，事實上破案階段非常辛苦，「 所以陳宗彥次長對於這些辛苦員警給予獎勵，獎懲分明，作法並無不當」，至於三聯單沒開一事，徐國勇也坦承這是缺失，必須要改進，他已指示警政署針對報案程序，要求警察單位再次確認，不可有備案代替報案，省略開立三聯單的狀況發生。

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