停開治安會報不鬆懈　政院：蘇貞昌1年開17次治安相關會議

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席江啟臣接連揭露行政院逾一年未召開食安、治安會報，院長蘇貞昌回應，因應防疫，「這次治安會報不開，這種大型的會議也是我決定的」，但治安、槍械、反毒等都有召開專案報告。而根據行政院資料，自去年底疫情開始延燒起算到今年10月29日，蘇貞昌共召開17次治安相關的會議，平均每個月至少1次以上；扣除例行性的院會，也召開了5次專案會議。

蘇貞昌3日上午受訪先表示，「治安會報不開，這種大型的會議是我決定的」，但對於相關治安會議一點也不敢鬆懈，不但在院會中多次就治安、槍械、反毒種種，開專案的報告，並且專案的會議約及相關首長來就相關的議題包括涉及各方面，我們都機動的進行聯繫，而不是固定的用這樣的會議，所以也許有誤會。

根據行政院資料，108年11月7日院會由法務部報告「毒品危害防制條例」部分條文修正草案。108年12月總統大選臨近，12日舉行第15任總統副總統及第10屆立委選舉相關事宜報告，分別由內政部報告選舉治安維護工作、法務部報告選舉查賄及防制暴力工作。19日再由內政部報告「近期遭受放置炸彈案之因應作為」。109年1月16日由內政部報告「109年春節期間治安維護工作報告」。

接著在2月15日召開專案會議，邀相關部會討論「逃逸移工管理專案會議」。3月19日院會由內政部報告「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文修正草案，司法院報告「國民參與刑事審判法」草案。4月8日再度召開「逃逸移工管理專案會議」，4月17日則針對校園毒品舉行會議討論。

5月7日院會由內政部報告「警械使用條例」部分條文修正草案，法務部報告「中華民國刑法」部分條文修正草案及「中華民國刑法施 刑法」第7條之3修正草案。隔天5月8日再次召開校園毒品會議。

接著6月9日第3度舉行「逃逸移工管理專案會議」。6月18日院會由司法院報告「形式補償法」部分條文修正草案，以及由內政部、人事行政總處報告「警察人員人事條例」第35條之1、第36條之1修正草案。

7月14日召開「台灣灘中國抽砂船問題與對策會議」之專案報告。8月13日院會由法務報告「因應國民法官法通過整備情形」8月24日聽取「新世代反毒策略2.0」專案報告，27日院會由政委羅秉成匯報「「新世代反毒策略」。

最後一次召開治安相關會議則是在10月29日，由內政部、經濟部分別擬具「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案、「土石採取法」第36條修正草案。