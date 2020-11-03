6度杯葛蘇貞昌！林為洲痛斥政院「螺絲掉滿地」：在野黨沒有別的選擇

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌3日第6度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團以反對美豬進口杯葛。國民黨團總召林為洲痛批，行政院超過一年半沒開食安會報，蘇貞昌至今不道歉，最近發生大馬女學生命案，內政部長徐國勇被問到治安會報竟一問三不知，直呼「螺絲掉滿地」，若行政院、各部會態度還是傲慢、不道歉，在野黨沒有別的選擇，國民黨團會持續抗爭。

▲政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨持續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、20日、30日前往立法院擬進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨團杯葛。

立法院會3日再度邀請蘇貞昌列席進行施政報告並備質詢，國民黨立委一早抵達議場，佔領發言台，不讓蘇貞昌上台報告。國民黨團上午於議場內召開記者會，黨團總召林為洲批評，行政院很多該做的事都沒做，第一，食安會報至今超過一年半沒開；第二，最近發生馬來西亞女大生命案，內政部長徐國勇被問到治安會報時竟一問三不知，連自己就是治安會報執行長都不知道，直呼這樣的事情持續發生，「螺絲掉滿地！」

林為洲強調，不管是萊豬、治安議題，國民黨團要的是一個態度，「沒有依照相關規定召開會報，你總要向全國人民說一句失禮，但你都做不到，還找各種理由推託搪塞，我們最看不下去的就是這種態度。」

「對這樣傲慢的行政院，我們想不到別的辦法。」林為洲強調，在野黨在這裡抗爭，耽誤了總質詢，但若行政院長、部長都是這種態度，總質詢還有意義嗎？「你問他，他也答不出來，該做的事沒做還嬉皮笑臉、無所謂，這樣質詢有什麼意義？」

林為洲表示，假如行政院、各部會態度還是這樣，依法該做的事做不到、也不道歉，在野黨沒有別的選擇，國民黨團會持續抗爭，並再次要求蘇貞昌道歉、訂定食安會報期程。

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