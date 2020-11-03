蘇貞昌親自拍板「不開治安會報」　國民黨：起了選總統之心

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣接連揭露行政院逾一年未召開食安、治安會報，「永續發展委員會」和「國家化學物質管理會報」也被踢爆超過1年沒開會。行院長蘇貞昌回應，因應防疫，「這次治安會報不開，這種大型的會議也是我決定的」。對此，國民黨質疑，蘇貞昌是否就如前民進黨籍嘉義縣長張花冠所言，太想選總統才忘記行政院長該有的本職？

國民黨表示，近年來重大暴力刑案受害者有多位外籍人士，嚴重影響台灣在國際上的形象，政府卻僅以遺憾、抱歉等言詞帶過，尤其政院治安會報逾一年未開，除了內政部長徐國勇離譜狀況外，行政院更明顯怠忽職守，行政院長蘇貞昌應向全民道歉，並盡速針對治安漏洞進行通盤檢討。

國民黨指出，根據規定，行政院每2個月就應召開一次治安會報，然而距今已超過1年未開會。行政院長蘇貞昌做為治安會報召集人，針對民眾強烈感受治安敗壞，必須向全民道歉。怠忽職守至此，就連同黨人士張花冠都暗諷選輸的人跑去當行政院長，還起了選總統之，蘇貞昌是否就如張花冠所言，太想選總統才忘記行政院長該有的本職？

國民黨指出，外籍人士來台頻傳遭遇暴力犯罪等嚴重刑案，包括2018年陳同佳案尚處於複雜司法角力中、年初在台灣亦發生駭人聽聞的馬來西亞華僑分屍案，這些都不僅僅只是一些意外產生的社會悲劇，更凸顯了社會已存的法治漏洞，直接且嚴重損及我國國際聲譽，後續可能連帶影響的層面廣泛，政府不應毫無作為。

最後，國民黨呼籲，政府應拿出實際行動加強女性人身安全，修法方面，攸關女性人身安全的「跟蹤騷擾防制法」草案躺在立院多年，內政部長徐國勇於今年四月在立院承諾，半年內完成部版草案送行政院審查，如今卻沒有下文，蔡政府習慣性地「只有承諾，沒有行動」。國民黨呼籲完全執政的民進黨應負起責任，拿出實際行動維護女性人身安全，做好補破網的工作。