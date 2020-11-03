美大選投票　蘇貞昌：蔡政府會跟兩黨維持最好的關係

記者陳家祥／台北報導

美國大選已展開投票，解放軍機也更密集擾台，2日甚至出動8架次飛機侵擾我西南空域。對此，行政院長蘇貞昌表示，美國總統大選正在投票，「無論誰當選，台灣和美國的關係最重要，蔡政府也一直跟美國維持最好的關係」；至於共機擾台，蘇說，台灣會跟美國、跟同等自由民主價值的國家，同樣愛好區域和平的國家都密切合作，維護區域和平、維護國家安全。

▲政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌說，美國總統大選正在投票，這是全世界最注目的事，無論誰當選，台灣和美國的關係最重要，蔡政府也一直跟美國維持最好的關係，跟兩黨維持最好的關係，美國是有長久民主力士的政黨，相信無論誰當選，台灣都是非常重要的夥伴，蔡總統領導下，已經非常具體的改善台美之間的關係，也非常具體的彼此台美合作，台美對於區域和平穩定也都非常重視。

「這段期間共機不斷在區域包括南海都有各種舉動，以至於讓區域受到攪動而不平和，這也都受美國、受國際社會譴責。」蘇貞昌表示，台灣作為在民主第一線的國家，我們會維護國家主權、國人安全，我們一定做最好的守護，也會跟美國、跟同等自由民主價值的國家，同樣愛好區域和平的國家都密切合作，維護區域和平、維護國家安全。