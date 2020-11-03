影／變態魔遭收押「異常冷靜」　所方今安排身心科醫師會診

▲梁嫌在監獄表現沒有異狀，所方將安排身心科檢驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生10月28日晚間，要從學校返回宿舍時，遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害。對此，法官開庭後將其收押，而梁嫌在高雄第二監獄編號為「0393」。據了解，他入獄後表現正常，所方已安排身心科醫師3日替梁嫌會診，進一步評估梁嫌身心狀況。

▲女大生招魂現場，鍾女母親哭倒在先生懷裡，場面哀戚。（圖／記者吳世龍攝）

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鐘姓女大生28日獨自返回租屋處時，遭擄殺、棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會。鍾女父母於1日趕到台灣處理女兒後事，過程中，鍾女的母親一度哭癱，場面讓人相當不捨。鍾母曾心痛：「希望凶嫌被判絞刑，一命償一命」。

而梁育誌目前被收押在高雄第二監獄編號為「0393」，高雄第二監獄副典獄長呂憲慈說，收容人到監獄都要安排健康檢查，確認身體狀況有無問題或其他需求，禮拜一至禮拜四也會有精神科醫師來看診。而梁嫌2日經過健檢，且因他涉及重大刑案，案後卻又表現得異常冷靜，認為他有需要做身心科檢驗，因此安排3日身心科醫師近一步會診。

據了解，梁嫌目前狀況沒有異常，其他收容人表現一樣，也還沒有家屬前來探望他。