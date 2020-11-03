激進男放話：等下去長榮大學埋伏…　女大生見留言嚇傻！急通報

▲一名謝姓網友於社群媒體留言放話，要到長榮大學附近埋伏。（圖／翻攝Dcard）

記者徐愷昕／綜合報導

長榮大學鍾姓女大生在校門外300尺處遭梁姓男子擄殺身亡，事件爆發後引起各界熱議，不過就在風波當前，有長榮女大生在Dcard發文指出，發現有激進鄉民於相關新聞底下留言，「她活該」、「我等等要去長榮大學附近埋伏」、「強暴後殺鼠」等語。對此，原PO表示感到非常害怕，請大家務必小心，目前已通報校方及警方。

▲激進言論遭到抨擊後，竟再次放話說要強暴第二輪。（圖／翻攝Dcard）

長榮大學一名女學生2日傍晚於Dcard發文指出，在新聞底下看見一名謝姓男子針對擄殺事件憤恨評論，甚至寫下，「馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺鼠，我等等還要去長榮大學附近埋伏」等語，且不少人砲轟他言論後，他竟又再次留言，「死者叫XX對吧？她活該，她要是當時沒死，我一定去強暴第二輪然後殺掉」，激進言論引發眾怒。

原PO認為此言論已嚴重影響校園安全，立即發文要大家多注意，另外也通知校安中心，並委託男友前往大潭分局報案。據原PO男友表示，他到警局時長榮大學教官已在裡面作筆錄了解情形，目前全案由分局偵查隊積極查辦中，呼籲大家注意安全，暫時可以不用擔心。

►偷偷分享少女秘密！

▲原PO表示已通知校安及警方。（圖／翻攝Dcard）