每一款都限量！福灣首推「巧克力脆皮雪糕、巧克力啤酒」　超商就能吃到

▲全家巧克力大賞登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商巧克力季開打了！這次全家重磅攜手台灣之光「福灣巧克力」，打造各式巧克力風味邪惡聖品，除了吃得到經典塊狀巧克力外，竟然還有獨家限定的可可碎粒巧克力脆皮雪糕，濃郁巧克力脆片包裹著同款冰，每一口都是罪惡感，同步登場的巧克力啤酒、福灣巧克力玉米脆條等也都超欠吃，11月4日起正式開跑，每款都是限量，把握機會嚐鮮一波。

▲全家找來福灣巧克力合作推出各式巧克力聖品。

▲必吃福灣巧克力雪糕。



「全家X福灣」打造系列巧克力聖品，通通是使用榮獲世界巧克力大賽金牌的屏東1號原料製成，且整系列都是以福灣經典金黃色包裝，吸睛度十足，其中，最欠吃的就是首度現身的「福灣可可碎粒巧克力脆皮雪糕」，巧克力脆皮中包裹著巧克力雪糕，每一口都是濃郁香氣，甜中帶苦的口感讓人忍不住一口接著一口呢。

▲福灣屏東1號巧克力啤酒。



▲福灣巧克力乖乖、62%巧克力杏仁豆。

而同步登場的還有乖乖福灣巧克力玉米脆條，同樣有著苦甜巧克力味，以及SUNMAI金色三麥台灣1號巧克力啤酒、福灣62%巧克力杏仁豆、3款福灣塊狀巧克力有62%屏東巧克力、70%鹽之花巧克力、62%碳焙烏龍茶巧克力等選擇，且通通都是期間限定，數量有限，售完為止。

除外，全家巧克力大賞期間也吃得到善良巧克力的「Tony’s Chocolonely」，有東尼70%黑巧克力及東尼焦糖海鹽牛奶巧克力2款口味，以及來自法國的「MONBANA巧克力」，有5款口味可以一次吃，其中，可是還包含超熱銷的蒙巴拿杏仁豆巧克力球，11月4日起正式開跑，至12月1日任選2件還享8折優惠。

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