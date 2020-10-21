連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了　時間先筆記

▲好市多黑色星期五又要開跑了。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

又到了年底撿便宜的時間！美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」來了，今年同樣延續去年7天時間，從11月23日至29日限時登場，就是要讓民眾買到手軟，且根據以往經驗，家電3C類通常是搶購熱門商品，幾乎開店不到5分鐘就被搶購一空，今年也要把握機會衝買。

▲今年黑色購物節時間曝光。（資料圖／記者謝婷婷攝）

年底最盛大優惠活動之一非好市多的「黑色購物節」莫屬，去年首度打破限時3天活動時間，加碼延長至7天成為「全球最長黑色購物節」，並祭出百項下殺商品搶客。今年同樣也是7天活動檔期，將從11月23日開跑至29日結束，至於各店營業時間、活動折扣內容目前業者仍保密到家。

不過根據去年好市多的「黑色購物節」，一連7天幾乎至少都有20種折扣商品，且為保持神秘，活動期間每日都會在好市多App上公布精選商品優惠資訊，讓民眾提早列清單做準備，購物之餘才能大省特省又不失心瘋。

而去年最吸引民眾搶買的就是家電、精品等商品，如首日的70吋大電視、鑽石項鍊、不沾鍋10件鍋具組全在15分鐘內就被搶光，尤其電視直接下殺79折可是5分鐘就完售，趁著活動還有1個月時間，趕緊敲碗期待一下。

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