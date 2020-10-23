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大薯、冰炫風、雞塊全「買1送1」！麥當勞2020激省優惠券來了　限時5周開用

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▲▼麥當勞激省優惠券來了。（圖／業者提供）

▲麥當勞激省優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉必須領！人氣速食品牌「麥當勞」的激省優惠券又來了，這次可是有從1人獨享到多人用餐通通都有優惠，尤其是鐵粉最愛「買1送1」也有感回歸，包括大薯、4塊麥克雞塊、冰炫風、薯餅等一次就能爽吃2份，還有超爽百元4件組合大餐，10月28日起至12月1日連5周正式開用，優惠券即日起開始發送，電子版也能下載使用。

▲▼麥當勞激省優惠券來了。（圖／業者提供）

▲鐵粉最愛買1送1也有感回歸。

麥當勞年年推出的振興優惠券，因有超省組合價深受粉絲喜愛，總是吸引不少人搶領，而今年的優惠券也終於曝光了，其中，最吸睛的就是「買1送1」終於回來了，包括大薯、薯餅、OREO冰炫風通通有，還加入了人氣品項4塊麥克雞塊、蜂蜜紅茶等選擇，一定要怒吃一波，還有超爽大餐100元起，如麥香雞、小薯、4塊麥克雞塊及小杯飲料4件組合只要100元，省到不行。

▲▼麥當勞激省優惠券來了。（圖／業者提供）

▲優惠券最高狂省2833元。

優惠券上還有「雙人共享餐199元」起，最高現省100元，以及「活力早餐優惠」，只要購買任一早餐套餐，飲料就可免費升級特選黑咖啡等，最後是超值加點區，只要買任一超值全餐、分享盒，就能加購25元蘋果派，10塊麥克雞塊也只要75元，整張券狂省2833元。

麥當勞2020振興優惠券即日起正式發送，通通免費拿，也可直接下載電子版，只要在門市出示畫面即可使用，使用期間從10月28日起至12月1日限時5周開放用。

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