　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼桂冠巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）

▲桂冠已下架巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）

記者崔子柔／綜合報導

屏東｢福灣巧克力｣今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的世界比賽奪下金牌，不過日前網友在Dcard發出福灣執行長許華仁的父親5年前性騷女實習生的往事，引起抵制潮，近日推出巧克力湯圓的桂冠品牌雖聲明並非選用福灣巧克力，但仍不敵拒買風波，在昨（7）日宣布停產下架。

一名女網友上月15日在Dcard女孩板發文提出，最近福灣和許多品牌推出聯名，大家好像都淡忘過去的性騷擾事件，並細數當時事發過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）

文章點出福灣巧克力執行長許華仁的父親2015年在企業裡的飯店涉嫌性騷，強摸來實習的女大生，儘管遭到拒絕，還是無視對方的要求，不斷動手動腳，還詢問「有沒有變胖或變瘦」。

實習的女大生一狀告上法院，許姓董座被依照妨害性自主罪判刑，許華仁竟然發文嗆聲，「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊。太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動」。許華仁後來也因這篇文章被該名女大生告上法院，最後依照誹謗罪被判刑。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲文章立刻引起討論。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出就引起巨大迴響，網友紛紛湧入表示「感謝原PO提醒大家，印象中只記得巧克力有得獎，還差點去買了」、「這很久的事了，聽說對員工也不怎麼好」、「抵制了啦，執行長供X小阿完全聽不下去欸」、「QQ人品否否，但福灣的巧克力粉泡牛奶真的好好喝」、「之前有關注到這個新聞，只是可惜當時討論聲量遠小於福灣的廣宣量」、「執行長也太噁說那什麼屁話，今天如果那個人是他女兒，講的出來這種話嗎」。

也有自稱當事女大生的網友回應，「騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服」，「現在的我好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影是抹滅不掉的」。

▼疑似事件當事人也現身回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

ET快訊
人夫懷疑妻子「偷吃公公」！做3次親子鑑定...竟毀了完美家庭
爽收24輛千萬超跑！林俊傑、黑人被當詐騙工具　他A走1.6億
世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫

LINE收訊填問券「星巴克保溫杯免費送」　官方發公告回應了

失落800年耶誕之星即將出現！　木星土星12月21日「近距離合體」

移工染疫醫療費全民付？　鄭運鵬FB拿《傳染病防治法》解釋

水彈夜襲4縣市！「豪大雨」猛砸2天全台有雨　下波更強逼近冷氣團

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

艋舺青山宮鞭炮狂炸「居民崩潰」　3天陳情高達485件只開罰2.4萬

世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫

LINE收訊填問券「星巴克保溫杯免費送」　官方發公告回應了

失落800年耶誕之星即將出現！　木星土星12月21日「近距離合體」

移工染疫醫療費全民付？　鄭運鵬FB拿《傳染病防治法》解釋

水彈夜襲4縣市！「豪大雨」猛砸2天全台有雨　下波更強逼近冷氣團

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

錄音牆突然倒塌！虞書欣「差一步就被重擊頭部」　全場嚇慘尖叫

試用擴充棒「妹妹爆血」！小A辣關機2月：希望耶誕能把自己送男友

涉七一非法集會遊行！　香港民主派至少8人清晨被捕

大骨湯也入榜！外國網站公開2020年「10款超級食物」

川普任內第11度！總統府感謝美售台近80億元「野戰資訊通信系統」

川普任內第11度軍售！　外交部：高度重視台灣國防需求

誆女學生犯桃花劫要開智慧　神壇主「親吻堵嘴」猥褻10分鐘下場曝

1490萬人染疫！佛奇：疫苗不會馬上降低死亡率　年底疫情恐惡化

睡覺被盜刷信用卡！ 吳淡如揪「住飯店漏洞」一招破解：不太聰明

NASA養出人類史上首批「太空蘿蔔」！27天成長縮時影片曝光

狗狗整齊排隊過馬路　胖黃金卡車縫驚訝倒退嚕

生活熱門新聞

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

世界冠軍福灣巧克力因「1篇網文」惹鄉民抵制

1/1生日超爛！元旦寶寶吐5點辛酸　苦主：12/30才最慘

水彈夜襲4縣市！豪大雨砸2天下波更強

3次一字馬都失敗　芭蕾小妹「放大絕」萌翻

免費送星巴克保溫杯　官方回應了

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

暌違800年　土星木星近距離合體

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

更多熱門

相關新聞

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

本土品牌「福灣巧克力」董座於2015年涉嫌性騷擾遭到判刑，引起社會熱議，近日桂冠推出「巧克力湯圓」，不巧也捲入糾紛當中，被網友拒買。對此，桂冠7日出面聲明，由於澄清後仍無法滅火，決定下架該產品，該產品目前販售的所得也會全數捐出，上架短短4天，季節限定產品就提早下架。

快訊／桂冠宣布停產巧克力湯圓！

快訊／桂冠宣布停產巧克力湯圓！

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

期間限定！福灣也出巧克力脆皮雪糕

期間限定！福灣也出巧克力脆皮雪糕

森永牛奶糖包餡小湯圓搶吃童年！

森永牛奶糖包餡小湯圓搶吃童年！

關鍵字：

福灣巧克力桂冠許華仁

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

《我的婆婆》男星加入《俗女2》

劉寶傑炸裂飆罵：「我是艋舺人」三天沒睡！

長髮女慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年　求助高大成

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面