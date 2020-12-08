世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制

▲桂冠已下架巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）



記者崔子柔／綜合報導

屏東｢福灣巧克力｣今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的世界比賽奪下金牌，不過日前網友在Dcard發出福灣執行長許華仁的父親5年前性騷女實習生的往事，引起抵制潮，近日推出巧克力湯圓的桂冠品牌雖聲明並非選用福灣巧克力，但仍不敵拒買風波，在昨（7）日宣布停產下架。

一名女網友上月15日在Dcard女孩板發文提出，最近福灣和許多品牌推出聯名，大家好像都淡忘過去的性騷擾事件，並細數當時事發過程。

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▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



文章點出福灣巧克力執行長許華仁的父親2015年在企業裡的飯店涉嫌性騷，強摸來實習的女大生，儘管遭到拒絕，還是無視對方的要求，不斷動手動腳，還詢問「有沒有變胖或變瘦」。

實習的女大生一狀告上法院，許姓董座被依照妨害性自主罪判刑，許華仁竟然發文嗆聲，「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊。太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動」。許華仁後來也因這篇文章被該名女大生告上法院，最後依照誹謗罪被判刑。

▲文章立刻引起討論。（圖／翻攝自Dcard）



文章一出就引起巨大迴響，網友紛紛湧入表示「感謝原PO提醒大家，印象中只記得巧克力有得獎，還差點去買了」、「這很久的事了，聽說對員工也不怎麼好」、「抵制了啦，執行長供X小阿完全聽不下去欸」、「QQ人品否否，但福灣的巧克力粉泡牛奶真的好好喝」、「之前有關注到這個新聞，只是可惜當時討論聲量遠小於福灣的廣宣量」、「執行長也太噁說那什麼屁話，今天如果那個人是他女兒，講的出來這種話嗎」。

也有自稱當事女大生的網友回應，「騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服」，「現在的我好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影是抹滅不掉的」。

▼疑似事件當事人也現身回應。（圖／翻攝自Dcard）

