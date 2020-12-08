性騷巧克力風波一次看！福灣董座7秒熊抱女學生3次　兒力挺嗆她婊

▲世界冠軍福灣巧克力董事長許峰嘉性騷擾女實習生，執行長許華仁發文罵受害者，引發抵制潮。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／整理報導

本土品牌「福灣巧克力」於世界巧克力大賽中奪下金牌，與多家知名品牌推出聯名商品。不料，有網友起底，董事長許峰嘉5年前曾性騷擾女實習生，執行長許華仁更力挺父親，發文謾罵被害者，掀起抵制潮，而桂冠連帶被捲入風波後也緊急下架商品。對此，《ETtoday新聞雲》也為您整理這波「性騷擾巧克力」事件經過。

自家農場熊抱女實習生

回顧事發經過，判決指出，許峰嘉2015年1月10日晚間，見女實習生獨自一人於自家經營的農場咖啡廳清洗杯子，以詢問體重名義「有沒有變胖」，從後方捏女實習生腰部、臀部，不顧女實習生已明顯拒絕表示「我不要告訴你」，還從後方熊抱、環抱對方腰部，「7秒內接續抱起女子3次」。

一審屏東地院2016年1月27日，依強制猥褻罪，判許峰嘉8月刑期，而此事件後，女實習生遭解職，被迫轉換實習單位；案經上訴，二審高雄高分院2016年6月30日翻盤結果，改依意圖性騷擾罪，將許峰嘉判刑6月，得易科罰金18萬元，全案定讞，得易科罰金也等同於免蹲苦牢；另民事賠償部分，許峰嘉遭判賠15萬元。

性騷擾案爆發，兒子發文批女實習生也挨告

然而，許峰嘉性騷擾案審理期間，兒子許華仁2015年12月底見媒體報導後，於臉書PO文寫下「被婊了。被品性（行）惡劣私生活混亂手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動，朋友謝謝關心。如果你聽到什麼請不用為我們辯解，現在的媒體產物笑笑就好。如果你沒聽到那就算了無須追查。目前已進入法律程序，事實自有公評，你相信我就好，謝謝你。」等語，女實習生事後得知，也對許華仁提告，刑事部分2017年10月30日許華仁被依散布文字誹謗罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元，民事部分2018年4月27日判賠6萬元。

與品牌推出聯名商品，網友發文起底

一名女網友今年11月15日於「Dcard」PO文指出，福灣近期與許多品牌推出聯名合作，以「過去性騷擾的新聞好像都被淡忘了，在這裡幫大家回顧一下」為開頭，起底5年前許峰嘉性騷擾事件，許華仁還發文謾罵被害者，貼文一出引發譁然，連帶掀起抵制潮。

文章下方，當時受害者也前來留言，除了謝謝媽媽、阿姨及現任老公當時的陪伴，也透露「事發到現在隔了好多年，說真的走出來了嗎？我覺得並沒有，性騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服，但這些事雖然上了新聞，但又有多少人記得呢，在此感謝原po替我發聲。現在的我好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影是抹滅不掉的」。

▲福灣巧克力董座遭起底性騷，受害者留言說明現況。（圖／翻攝Dcard）

桂冠、Mister Donut下架商品

對此，福灣巧克力於11月27日雖發聲明為過往道歉，但未能平息怒火，像桂冠在捲入風波後，先是澄清，自家巧克力原料是「委託福灣進口」，非福灣製造，但仍有許多人喊拒買，因此桂冠昨（7日）也發出聲明，緊急下架「開賣僅4天」的巧克力湯圓，並表示會將販售巧克力湯圓的所得，全數捐出做公益；另外Mister Donut今（8日）也表示，目前已下架7款聯名甜甜圈。





▲桂冠巧克力湯圓僅上架4天。（圖／翻攝桂冠官網）

▲Mister Donut下架7款聯名福灣的甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）