Mister Donut也與福灣切割！下架停售7款聯名甜甜圈

▲Mister Donut今年巧克力季找福灣合作。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

本土巧克力品牌「福灣巧克力」近日因許姓董座2015年涉嫌性騷遭判刑事件，在網上發酵並引發大批網友發起抵制行動，其合作品牌也捲入糾紛，繼桂冠火速切割停產巧克力湯圓後，「Mister Donut」11月與福灣聯手打造的7款甜甜圈也全面下架停止販售。

Mister Donut今年11月的巧克力季找來「福灣巧克力」創辦人許華仁攜手打造7款聯名甜甜圈、法式甜點，孰料近日因性騷案在網上瘋傳，品牌也遭點名「拒吃」，深陷風波。對此，Mister Donut稍早低調作出回應表示：「巧克力季商品已經全面下架停止販售了。」

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近日網上瘋傳福灣巧克力許姓董座於企業飯店涉嫌性騷，強摸實習女大生，遭對方告上法院，並被依照妨害性自主罪判刑，事後許姓董座兒卻發文嗆聲其女大生「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊。太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動。」不過再被告上法院且依照誹謗罪判刑，此性騷擾事件雖發生於2015年但近日卻於網上發酵，大批網友發起拒買活動，掀起不小討論。

針對桂冠火速切割一事，福灣稍早作出最新回應表示：「其實從12月初這件事情就處理中，才發了道歉聲明，在發聲明之前也就已經跟合作廠商一個一個打電話講，我們尊重每個廠商的決定，畢竟我們添了麻煩，要繼續合作我們很感激，終止合作我們也尊重。」

業者也表示此事件對於當時受害女大生「絕對是永久傷害，真的只能道歉再道歉。」不過全案在2016年已經判決，近期事件再被翻出，除了對女大生致上歉意外，也感激對方的理性發言，至於品牌後續動作仍在討論當中。

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