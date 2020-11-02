十四五抓機遇／台商外銷轉內需　掌握品牌、小資消費...考量性價比

▲江蘇泰州宏瑋音樂器材公司以生產管樂器為營運主要項目。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

大陸十四五規劃方針近日在中共五中全會上通過，將著重於以內需市場為主的雙循環經濟模式為主體。台商在大陸的產業佈局，勢必也會隨之調整，牽動產銷結構變化。位於江蘇泰州的宏瑋音樂器材公司以生產管樂器為主，外銷比例高達九成，以美國為主要銷售對象。董事長曾益軒表示，「近期確實在思考大陸內需市場的問題，也會持續觀察內銷市場及國外銷售的狀況來做出評估。」

▲宏瑋音樂器材公司董事長曾益軒。（圖／記者魏有德攝）

曾益軒指出，雙循環經濟模式的重點在內需市場，對台商而言，提高內需銷售並不成問題，大部分台商的產品品質都是有保證的，性價比較高，相對來說，價格也會較高，「品質與售價兩者之間的取捨，才是牽動市場定位的策略考量關鍵。」

▲大陸全國台企聯常務理事、泰州市台協執行會長張博鈞。（圖／記者魏有德攝）

大陸全國台企聯常務理事、泰州市台協執行會長張博鈞則認為，早年台商到大陸設廠偏向外銷的主因在於人口紅利、地方政策優惠等措施，在2008年後，大陸消費市場、人文素質、高科技產業發展都飛速提升，「國外市場需求雖大，大陸內銷市場逐漸形更大的吸引力。」

張博鈞指出，大陸是世界工廠，在國外能買的品牌產品，很多都是「made in China」，在境內也可以買到，因此，逐漸產生一種新的消費群體，帶動內需市場提升，「尤其在物流上，大陸佔有極大優勢，提供企業發展的良好環境。」

▲中共五中全會擬定經濟發展十四五規劃方針。（圖／新華網）

張博鈞建議，在十四五規劃內容補充後，內需市場將會形成百家爭鳴的情況，差異性也會逐漸浮現，台商台企的優勢在於有故事、有品牌，小資族群消費上，從飲食、日常用品著手，會有一些競爭力，「以生產食品為例，台商的特別之處在於會將不同元素放到產品上、令人信賴的品質和食品安全安心感，機會就出現了。」