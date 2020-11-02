十四五抓機遇／台青創就業備好組合拳　搶佔白領中產消費市場

▲江蘇南京浦口區伊諾光點創夢基地。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

中共第19屆五中全會結束後，未來5年的經濟民生發展方向大致底定。對於想要前往大陸就業創業的年輕人而言，不僅要發揮自身優勢，大環境的趨勢走向，仍須多方觀察探究。專家建議，大陸面向小資族群及白領的市場，的確是未來的主要走向，但是台青如果要到大陸發展，得準備2至3樣武器，創業想法還未成熟的情況下，先就業了解情況，才是比較好的選擇。

▲成都亞台青海峽青年創業園總經理郭弘揚。（圖／記者魏有德攝）

四川成都亞台青創業園負責人郭弘揚指出，十四五規劃方向出台後，台灣年輕人想要到大陸發展，沒必要盲目創業，地點的選擇是首要考量目標。郭宏揚不諱言地說，在大陸京津冀、長三角、大灣區的發展逐步成形後，「成渝經濟圈的推動，會是未來幾年的指標項目之一，甚至有可能寫進食四五規劃的細目中。」

▲台灣青年赴陸發展，參加成渝經濟圈說明會 。（圖／記者任以芳攝）

郭弘揚建議，到大陸發展的台灣青年，沒有完整想法前，不如直接先就業，了解當地發展情況，再好好考慮創業方向，「別考慮做單向貿易，備好兩三種武器打組合拳，譬如文創和食品結合，接著瞄準小資市場及白領族群消費能力，他們必然是未來消費市場的中堅力量。」

▲伊諾光點創夢基地總經理錢振漢。（圖／記者魏有德攝）

至於台灣青年赴陸如何選擇發展方向，江蘇南京伊諾光點青創基地負責人錢振漢建議，從十四五公報分析，大陸從中國夢前進到佈局文化強國，「台灣年輕人在文化上深層思考較多，文化創意的發展較強，正好可以結合未來發展趨勢，發揮特長。」

錢振漢提到，除了農業和高精尖科技的人才，在十四五規劃裡，教育是比較少人注意到的環節，從前後兩波惠台政策可以發現，大陸對人才的需求仍然很大，再加上對台灣民眾的考照資格放寬，對於想要前進大陸創就業的民眾，「利用在台灣的時間，多考取一些證照，取得各種資格，再創就業的路上就會有更多籌碼，也可以提前做足準備。」