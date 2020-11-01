宅經濟大噴發！　陸小家電大爆單...海外出口增長600%

▲後疫情時代，大陸小家電出口爆單。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸小家電出口企業提前迎來春天，最近幾個月出現「爆單」模式。根據央視財經報導指出，主要受疫情影響，海外居家電器需求大增，宅經濟噴發，還有業者出口訂單增長600％。不過，生產線工人面臨人力不足問題，招工難，即使有新訂單也不敢再接。

大陸艾媒網統計數據顯示，疫情期間居家生活提高家電使用頻率，小家電產品的海外需求明顯增長，今年上半年，大陸電炒鍋、麵包機、榨汁機等出口分別增長62.9%、34.7%、12.1%。

該報道稱，不少小家電企業的訂單和工廠滿負荷運轉，位於廣東佛山的一家小家電企業負責人葉志榮表示，「今年小家電出口的訂單與國內訂單同步增長，目前，出口家電產品在車間堆滿，只能臨時放到院子中轉。」

▲後疫情時代，宅經濟噴發。（圖／翻攝 央視財經）



廣東飛魚集團有限公司副總裁李軍衛也透露，「我們出口今年增長超過600%，加濕器等環境健康類別的產品，以及吸塵類的產品都屬於增長範圍內。」

小家電企業訂單增加，企業開始大批招工，生產線的工人卻出現短缺。企業負責人陳煜達表示，他們正在通過各種渠道來招工。進入十月份，海外客戶每周都會給他們新增訂單，但因為生產線工人不夠，招工難，有大量新的訂單不敢接。



大陸華泰證券家電行業首席分析師林寰宇認為，「恢復產能利用率後，出口方面爬坡非常明顯，包括跨境電商、很多製造業，出口端明確增長。」他預估，大陸家電市場、製造業出口會持續走高。