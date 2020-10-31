習近平黨媒刊文：堅定實施擴大內需戰略





▲中共總書記、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中共黨媒《求是》雜誌31日以「國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題」為題，刊出中共總書記習近平署名文章，列舉接下來6方面重點發展戰略，包括擴大內需、產業鏈優化、城市化、調整科技投入、與自然和諧共生、加強公衛體系建設等。

習近平表示，「新冠肺炎疫情發生以來，我多次主持召開會議、作出大量指示批示，推動做好疫情防控和經濟社會發展工作。同時，我也結合疫情防控對涉及國家中長期經濟社會發展的重大問題進行了思考。」

習近平坦言，當今世界正經歷百年未有之大變局，這次疫情也是百年不遇。認為當前中國疫情防控形勢已經越過拐點，但疫情全球大流行仍處在上升期，外部形勢非常嚴峻，要做好外防輸入、內防反彈。

他提及6項發展戰略角度，包括一，堅定實施擴大內需戰略；二，優化和穩定產業鏈、供應鏈；三，完善城市化戰略；四，調整優化科技投入和產出結構；五，實現人與自然和諧共生；六，加強公共衛生體系建設。

習近平指出，構建完整的內需體系，關係中國長遠發展和長治久安，這次疫情可能加劇全球化趨勢，外部環境可能出現重大變化，擴大內需事應對疫情衝擊的需要。他提到，大國經濟的優勢就是內部可循環，消費成為中國經濟增長的重要引擎。

習近平提到，要深入展開愛國衛生運動，倡導健康飲食文化和良好生活習慣，嚴厲打擊非法捕殺和交易野生動物的行為；要從頂層設計上提高公共衛生體系在國家治理體系中的地位，加強衛生健康教育和科學知識普及，提高群眾公共衛生素養。

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