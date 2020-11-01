　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

編制「十四五」規劃　李克強：國家面臨很多新挑戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼10月30日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議並作重要講話。（圖／取自中國政府網）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／取自中國政府網）

記者陳政錄／綜合報導

編制2021到2025年的「十四五」時期發展規劃，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李克強日前召開會議，坦言國家展仍處於重要戰略機遇期，也面臨很多新挑戰。強調「十四五」規劃和2035年遠景目標，圍繞落實新發展理念、推動高質量發展、深化供給側結構性改革、構建新發展格局，滿足人民美好生活需要。

李克強日前主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，包括國務院副總理韓正，以及孫春蘭、胡春華、劉鶴、魏鳳和、王毅、肖捷、趙克志等與會。

▲▼10月30日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議並作重要講話。（圖／取自中國政府網）

▲李克強主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議。（圖／取自中國政府網）

李克強認為，確定「十四五」時期的發展，要圍繞強化創新驅動發展、發展現代產業體系、擴大國內需求、促進國內國際雙循環、加強生態文明建設、提高人民生活水平等，再推出一批發展工程、創新工程、民生工程，特別是在教育、醫療、養老、育幼等方面加大力度。

李克強表示，要深化重點領域和關鍵環節改革，持續推進「放管服」加快打造市場化法治化國際化營商環境，更大激發市場主體活力；實行高水平對外開放，拿出更多更有力度的開放舉措，促進國際合作，實現互利共贏。

另針對金融穩定發展，大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴10月31日亦在專題會議中表示，黨的十九屆五中全會是在世界經歷百年未有之大變局，金融系統要增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

會議強調，要建設現代中央銀行製度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制；構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水平，增強金融普惠性；深化國有商業銀行改革，支持中小銀行和農村信用社持續健康發展，改革優化政策性金融；增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。

另一方面，要推進金融雙向開放；完善現代金融監管體系，加強制度建設，提高金融監管透明度和法治化水平，完善存款保險制度；堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為「零容忍」；積極穩妥防範化解金融風險，堅決維護金融穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

►我該答應女友嗎？

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

陸化妝品世界消費第二　捨國貨愛用洋貨關鍵在於這件事

外媒爆華為將在上海設晶片廠　突破美國科技圍堵

追香港確診性工作者軌跡　爆「雙飛超級姐妹花」長租飯店

42歲性工作者爆確診　港府喊話尋芳客「接受檢測不洩個資」

海南省委常委童道馳違紀被查　五中全會後首位落馬高官

正妹老婆哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

習近平何時訪日？　孔鉉佑：等待最適當時機、環境和氛圍

女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男「以為愛情來了」…1年後進了監獄

一連15次推文反擊史達偉　華春瑩：美國才是真正滅霸　

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

陸化妝品世界消費第二　捨國貨愛用洋貨關鍵在於這件事

外媒爆華為將在上海設晶片廠　突破美國科技圍堵

追香港確診性工作者軌跡　爆「雙飛超級姐妹花」長租飯店

42歲性工作者爆確診　港府喊話尋芳客「接受檢測不洩個資」

海南省委常委童道馳違紀被查　五中全會後首位落馬高官

正妹老婆哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

習近平何時訪日？　孔鉉佑：等待最適當時機、環境和氛圍

女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男「以為愛情來了」…1年後進了監獄

一連15次推文反擊史達偉　華春瑩：美國才是真正滅霸　

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

鹽埕3大飯店走入歷史！建商相中者身價翻　不幸者淪廢墟

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

ESG永續投資當道！00878預計配息0.05元

理財周刊／年底消費旺季　科技股不寂寞

「區間測速裝置」明年起納入檢定 不合格者不能做開罰依據

蘇貞昌2度要求陳水扁「換掉蔡英文」　原因是太難相處

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

3名精英男淪陷同一名白富美！　見面一看都沉默了……

確診者是性工作者　4名港警隔離

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

渣男約女網友見面！狂點「4千元大餐」尿遁蒸發　她急找親友借錢崩潰

女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男想入非非…

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

撞車想逃被阻止！　男當街用磚塊猛敲「妻子爆頭亡」

中國下令研擬家庭緊急物資儲備清單

兒子跳海！　頭七當天6旬母同一位置墜海亡

外送員等太久「怒砸餐點飆罵」！廚師衝出「漏勺狂毆」...他倒地痛哭

哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

天津鐵路橋維修中倒塌！已造成6死5傷

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

連發15推回擊！　華春瑩：美國才是真正的薩諾斯

更多熱門

相關新聞

柯文哲：疫情到明年夏天會較趨緩

柯文哲：疫情到明年夏天會較趨緩

歐美爆發第二波新冠肺炎疫情，德國、法國都再次封城，引起許多其他國家的擔憂。醫生出身的台北市長柯文哲過去不斷提到，新冠肺炎疫情在未來2年內不會完全結束，他1日再提及，疫情過了冬天就會往下降，到明年夏天會比較趨緩。

78年傳統中斷！莫斯科紅場閱兵11月停辦

78年傳統中斷！莫斯科紅場閱兵11月停辦

全球近4600萬例！英重啟居家封鎖令

全球近4600萬例！英重啟居家封鎖令

英破百萬例！　首相宣布1個月禁足令

英破百萬例！　首相宣布1個月禁足令

UncleRoger街頭遭毆！嘴角瘀青回應了

UncleRoger街頭遭毆！嘴角瘀青回應了

關鍵字：

十四五中國新冠肺炎李克強五中全會中共大陸

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面