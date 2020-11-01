編制「十四五」規劃　李克強：國家面臨很多新挑戰

▲大陸國務院總理李克強。（圖／取自中國政府網）

記者陳政錄／綜合報導

編制2021到2025年的「十四五」時期發展規劃，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李克強日前召開會議，坦言國家展仍處於重要戰略機遇期，也面臨很多新挑戰。強調「十四五」規劃和2035年遠景目標，圍繞落實新發展理念、推動高質量發展、深化供給側結構性改革、構建新發展格局，滿足人民美好生活需要。

李克強日前主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，包括國務院副總理韓正，以及孫春蘭、胡春華、劉鶴、魏鳳和、王毅、肖捷、趙克志等與會。

▲李克強主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議。（圖／取自中國政府網）

李克強認為，確定「十四五」時期的發展，要圍繞強化創新驅動發展、發展現代產業體系、擴大國內需求、促進國內國際雙循環、加強生態文明建設、提高人民生活水平等，再推出一批發展工程、創新工程、民生工程，特別是在教育、醫療、養老、育幼等方面加大力度。

李克強表示，要深化重點領域和關鍵環節改革，持續推進「放管服」加快打造市場化法治化國際化營商環境，更大激發市場主體活力；實行高水平對外開放，拿出更多更有力度的開放舉措，促進國際合作，實現互利共贏。

另針對金融穩定發展，大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴10月31日亦在專題會議中表示，黨的十九屆五中全會是在世界經歷百年未有之大變局，金融系統要增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

會議強調，要建設現代中央銀行製度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制；構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水平，增強金融普惠性；深化國有商業銀行改革，支持中小銀行和農村信用社持續健康發展，改革優化政策性金融；增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。

另一方面，要推進金融雙向開放；完善現代金融監管體系，加強制度建設，提高金融監管透明度和法治化水平，完善存款保險制度；堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為「零容忍」；積極穩妥防範化解金融風險，堅決維護金融穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

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