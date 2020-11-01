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熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

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▲「我是南崁人」發揮行善力量，號召熱血人士捐髮捐錢助癌友。（圖／劉邦俊提供）

▲劉邦俊代表將製作假髮的捐款六萬元捐出，由「癌病腫瘤患者扶助協會」楊孟臻代表受贈。（圖／劉邦俊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

留長髮可以捐髮助人，但對於男性朋友而言，蓄留長髮雖然很酷，但總是會引來異樣眼光！桃園「我是南崁人」臉書社團創辦人劉邦俊，留了兩年的長髮，最近突變成大光頭。他說，剪掉的長髮是捐給「癌病腫瘤患者扶助協會」做為假髮，這次捐髮他和行義童軍蔡子勻，是童軍團唯二的男生，都深覺這是人生珍貴的善行經驗。

▲「我是南崁人」發揮行善力量，號召熱血人士捐髮捐錢助癌友。（圖／劉邦俊提供）

▲行義童軍蔡子勻捐出自己的63公分髮束。

▼「癌病腫瘤患者扶助協會」楊孟臻欣喜為大家展示151束的捐髮髮束。（圖／劉邦俊提供）

▲「我是南崁人」發揮行善力量，號召熱血人士捐髮捐錢助癌友。（圖／劉邦俊提供）

四年前，劉邦俊因為受到同是童軍服務員張瑜文伙伴，捐髮的臉書貼文所感動而暗自決定留長髮來響應，一年後在自己的臉書上及「我是南崁人」社團貼文號召，首次獲得童軍伙伴和南崁在地網友熱心參與，成功募集到62束捐髮，有了一次成功經驗之後，第二年再次舉辦亦吸引了73人捐出了83束捐髮，也募集到5千多元的善款做為假髮的製作費用。

▲「我是南崁人」發揮行善力量，號召熱血人士捐髮捐錢助癌友。（圖／劉邦俊提供）

▲劉邦俊留長髮是為捐髮助人。（圖／劉邦俊提供）

未受疫情影響，今年他第三度與北投的癌扶協會合作，同時也第一次邀請台北的福星國小複式童軍團、雲林的曙光社區複式童軍團、以及桃園在地的揚格複式童軍團、龍安複式童軍團、東門國小複式童軍團、桃園航空城複式童軍團與桃園市羅浮聯誼會等童軍團單位的協辦。

▲「我是南崁人」發揮行善力量，號召熱血人士捐髮捐錢助癌友。（圖／劉邦俊提供）

▲對於捐髮的男性朋友，要剪成光頭，美髮師會先用心綁成多束(右）（圖／劉邦俊提供）

另外也有嘉義的蘇子馨伙伴及活動共同主辦人張瑜文，持續三年的投入推廣，今年的捐髮活動，在童軍團及各界善心人士的推動下，號召147人參與公益愛心捐髮活動，並在受理捐髮41天內，收到的捐髮數量多達151束，製作假髮經費的捐款也有六萬元，1日悉數捐贈給北投的「癌病腫瘤患者扶助協會」。

▲「我是南崁人」發揮行善力量，號召熱血人士捐髮捐錢助癌友。（圖／劉邦俊提供）

▲綁成多束的頭髮，從頭頂開始剪髮(左)，取得的髮束會多出好幾公分，便於製造假髮(右)。（圖／劉邦俊提供）

北投癌扶協會楊孟臻感謝三年來，這群童軍服務員的愛心推廣，幫助癌友獲得化療期間需要的假髮，重拾信心與希望。劉邦俊說，MOP(Messengers of Peace)是世界童軍總會多年來在推廣「和平使者」的理念，他和共同主辦人張瑜文，鼓勵童軍伙伴以各種型式在世界各地散播和平與愛，也期盼大家都能珍惜與體認到保持身體健康的重要。

・越洗皮膚越好

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