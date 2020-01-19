逆天長腿「三民謝金燕」hold韓國瑜全場　女神級正妹警羞喊：滿大的！

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前來到高雄市政府警察局三民二分局替「特殊節日加強安全」參與的人員來鼓勵打氣，不過現場有一名短髮俏麗女警硬是比下了韓國瑜「月亮」焦點，讓媒體記者鏡頭頻頻拍攝，就在韓國瑜離場之後，記者更是圍繞這名女警，原來這名女警是三民二分局行政組巡官趙家譽，外型有點神似藝人謝金燕，所以不少同仁就叫她「女神」。

▲女警官趙家譽甜美高䠷外型成為韓國瑜慰勤當日的最美焦點。（圖／記者吳奕靖攝）

16日晚間八點，韓國瑜依照公開行程來到三民二分局的十樓禮堂，替春節加強安全維護的人員來打氣，三民二分局找來一名女警官來主持整個過程，短髮俏麗的女警，身材高䠷，外表又有些神似「謝金燕」，立刻吸引所有記者目光，這名女警官旁邊出現不少閃光燈。

▲女警官趙家譽甜美高䠷外型被同事稱為阿寶，也有「三民謝金燕」的封號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在活動結束之後，大批媒體包圍這名女警官，這才知道這名女警官是行政組巡官趙家譽，神似謝金燕，所以同仁私下都暱稱為「女神」，不過熟悉的人都會喊她一聲「阿寶」，因為她可是三民二分局的寶貝，因為認真工作的她，也曾經登過《警光雜誌》，是2018年7月號的「亮點」。

記者詢問趙家譽就在主持慰勤活動的時候，韓國瑜市長私下跟趙家譽說了什麼？原來出色的外型讓韓國瑜以為趙家譽就是今年春安宣導影片當中的女主角，不過趙家譽回答說：「不是我」，讓韓國瑜尷尬的笑了笑，不過也有記者詢問說目前的感情狀態，趙家譽也只有笑著說「未婚」，記者追問有追求者？讓阿寶很害羞不知道該怎麼回答，旁邊的記者打趣說：「這是國家機密」化解尷尬，而還有人問說「年紀」，趙家譽回答說：「滿大的」，隨後又補充回答「七年級」。

▲女警官趙家譽說當天在掌心寫了密麻的「小抄」。（圖／記者許宥孺攝）

▲女警官趙家譽說當天在掌心寫了密麻的「小抄」。（圖／記者許宥孺攝）

為了主持這場慰勤活動，趙家譽私下表示真的很緊張，而且為了要順利控場，還在自己的手掌心寫了密麻的文字來提醒流程、參與長官的名字，而記者請她秀出來，她立刻又回到鄰家女孩的嬌羞；她也透露自己短髮的秘密，原來在去年12月30日的時候才剛剪掉，然後捐給了癌病腫瘤扶助協會，也難怪會被同仁封為「人美心正」阿寶女神。

▲女警官趙家譽甜美高䠷外型被同事稱為阿寶，也有「三民謝金燕」的封號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女警官趙家譽去年跨年前剪掉長髮捐給癌病腫瘤扶助協會。（圖／記者吳奕靖翻攝）