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「起家雞」落跑主人重賞2隻6千元　南崁高中球隊贏得捉雞獎金

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▲「起家雞」落跑　女子重賞2隻6千　

▲落跑的「起家雞」，都在社區附近的路標上或高牆處，飛跳徘徊。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名陳姓女子養在家裡的兩隻「起家雞」，突然落跑了，非常焦急，於是在臉書貼出活捉2隻雞6千訊息，由於兩隻雞都在社區附近的路標上或高牆處，飛跳徘徊，居民及附近南崁高中校園學子，拿出網子紛紛成立捉雞隊，經48個小時後，在一陣歡呼聲中，由南崁高中手球隊學生擒拿雙雞，拿下捉雞獎金。

陳姓女子29日於臉書社群「我是南崁人」Po文，拜託大家幫忙抓雞。陳女說，養在家裡的兩隻「起家雞」，不小心讓牠們跑走了，希望有好心人幫她捉雞！要活捉！不能把牠們弄死，如果捉到後請送到某社區守衛室領獎金，一隻2000兩隻6000。▲「起家雞」落跑　女子重賞2隻6千　

▲落跑的「起家雞」，都在社區附近的路標上或高牆處，飛跳徘徊。▼社區居民忙捉雞。（圖／擷取自臉書）　
▲「起家雞」落跑　女子重賞2隻6千　

陳女的訊息Po出後，立即引發群組熱議，從白天到夜晚，整個社區及附近校園學子都有成群結隊居民在忙捉雞，還有人直播捉雞現場，相當熱鬧又有趣，最後由南崁高中手球隊合力擒拿雙雞，拿下捉雞獎金。陳小姐說，她養的這兩隻「起家雞」，很有靈性在戶外待了兩天、都離不開社區週邊、而且公雞母雞都在一起！有如這個路口下就是牠們倆的家。

▲「起家雞」落跑　女子重賞2隻6千　

由於養在家裡的「起家雞」，會在凌晨大聲雞啼，吵到附近的居民，所以活捉回來的兩隻雞，陳小姐打算拿到鄉下去放養，讓牠們也雙宿雙飛，快樂生活田園中。據指出，新人結婚時，女方會準備各一公一母的兩隻雞，帶去夫家，取諧音表示起家之意。

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關鍵字：起家雞,我是南崁人,捉雞獎金,南崁高中手球隊

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