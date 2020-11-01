中國要求加拿大入境乘客　憑新冠雙檢陰性證明登機

▲加拿大多倫多唐人街上，陸人配戴口罩防範新冠肺炎。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在國際疫情持續蔓延下，中國大陸「外防輸入、內防反彈」的防疫政策趨嚴，據中國駐加拿大使館10月31日發布通知，要求自11月7日起，自加拿大赴華航班的中、外籍乘客，均需憑新冠雙檢陰性證明登機。目前，中國已對美國、歐洲、大洋洲、非洲和東南亞多國赴華航班乘客提出上述要求。

根據通知，搭乘加拿大赴中國航班乘客，需憑登機前2天內在加拿大採樣的新冠病毒核酸檢測陰性證明、血清特異性IgM抗體（血清抗體）檢測陰性證明登機，兩者缺一不可。

通知強調，2天內規定以採樣時間為準。乘客可在加拿大衛生部門認可的任何檢測點、醫院、藥房等機構檢測，中國駐加使領館亦已對部分檢測機構予以確認，並公佈動態調整名單。

通知表示，乘客範圍包括從加拿大搭乘直飛航班赴華的人員，以及經加拿大中轉的乘客，另若為從加拿大出發，經第三國中轉赴中國的旅客，須在加拿大進行第一次雙檢測，憑上述檢測證明登機，抵達中轉國後應進行第二次雙檢測，再向該國使館申請證明，「為避免滯留中轉地，減少旅途感染風險，強烈建議自加拿大赴華人員乘坐直飛航班。」

中新社報導，目前中國已對美國以及歐洲、大洋洲、非洲和東南亞多國赴華航班乘客作出須憑核酸檢測和血清抗體檢測雙陰性證明登機的要求，但各國開始執行的時間各有不同。

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