台海面臨關鍵時刻...美軍來救嗎？　退役海軍四星上將這樣說

▲解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用某新型彈砲結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事）

記者任以芳／綜合報導

兩岸關係僵局怎解？美國智庫胡佛研究所日前舉行「2020年台灣在印太地區會議」在線研討，談到中美對抗以及台海潛在衝突都是美軍十分關注的焦點。其中，美國退役海軍四星上將埃利斯（James Ellis）特別強調，「即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。」

埃利斯曾擔任美國「獨立號」航母戰鬥群的司令，後來官至美國戰略司令部司令，退役後擔任「核動力運行研究所」（INPO）總裁和首席執行官。曾在1996年台海危機，指揮美國「獨立號」航母戰鬥群前往台海。

▲解放軍模擬地面登陸作戰。（圖／翻攝中國軍網）

根據香港媒體中評社報導指出，談到現今兩岸局勢，埃利斯表示，在台海危機發生後的近25年裡，大陸的軍事能力相對於美國顯著提高。目前，解放軍擁有比台灣多6倍軍艦、6倍的戰鬥機和8倍的坦克。

埃利斯進一步說，台灣的戰鬥意願，看起來不太堅定，儘管台灣長期以來努力把自己打造成「刺蝟」，軍事開支佔GDP不到2%，也沒有訓練有素和積極的後備力量。許多內部人士對台灣堅持到底的能力感到悲觀，更何況還要問美國人民是否會冒著高水平的戰略風險來支持干預。



▲解放軍模擬空中作戰。（圖／翻攝中國軍網）

埃利斯坦言，「即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。」

談到過去歷史，埃利斯舉例指出，1958年的八二三炮戰，美國派遣6個航母戰鬥群，為台灣的補給船護航。1996年，美國第二個航母戰鬥群花10天時間才抵達該地區。

埃利斯強調，除非美國調整其地區戰鬥佈局，否則即使保持履行這些承諾的能力，也需要不斷審查採購優先次序、行動概念和基地姿態。