　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台海面臨關鍵時刻...美軍來救嗎？　退役海軍四星上將這樣說

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用某新型彈砲結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事）

▲解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用某新型彈砲結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事）

記者任以芳／綜合報導

兩岸關係僵局怎解？美國智庫胡佛研究所日前舉行「2020年台灣在印太地區會議」在線研討，談到中美對抗以及台海潛在衝突都是美軍十分關注的焦點。其中，美國退役海軍四星上將埃利斯（James Ellis）特別強調，「即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。」

埃利斯曾擔任美國「獨立號」航母戰鬥群的司令，後來官至美國戰略司令部司令，退役後擔任「核動力運行研究所」（INPO）總裁和首席執行官。曾在1996年台海危機，指揮美國「獨立號」航母戰鬥群前往台海。

▲登陸作戰，解放軍，登陸。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍模擬地面登陸作戰。（圖／翻攝中國軍網）

根據香港媒體中評社報導指出，談到現今兩岸局勢，埃利斯表示，在台海危機發生後的近25年裡，大陸的軍事能力相對於美國顯著提高。目前，解放軍擁有比台灣多6倍軍艦、6倍的戰鬥機和8倍的坦克。

埃利斯進一步說，台灣的戰鬥意願，看起來不太堅定，儘管台灣長期以來努力把自己打造成「刺蝟」，軍事開支佔GDP不到2%，也沒有訓練有素和積極的後備力量。許多內部人士對台灣堅持到底的能力感到悲觀，更何況還要問美國人民是否會冒著高水平的戰略風險來支持干預。

▲登陸作戰，解放軍，登陸。（圖／翻攝中國軍網）
▲解放軍模擬空中作戰。（圖／翻攝中國軍網）

埃利斯坦言，「即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。」

談到過去歷史，埃利斯舉例指出，1958年的八二三炮戰，美國派遣6個航母戰鬥群，為台灣的補給船護航。1996年，美國第二個航母戰鬥群花10天時間才抵達該地區。

埃利斯強調，除非美國調整其地區戰鬥佈局，否則即使保持履行這些承諾的能力，也需要不斷審查採購優先次序、行動概念和基地姿態。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相　可掛載殲20特供導彈

時殷弘：北京無意在台海惹戰事

西藏軍區增加「實戰考核」　15式輕型坦克曝光

台海面臨關鍵時刻...美軍來救嗎？　退役海軍四星上將這樣說

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相　可掛載殲20特供導彈

時殷弘：北京無意在台海惹戰事

西藏軍區增加「實戰考核」　15式輕型坦克曝光

台海面臨關鍵時刻...美軍來救嗎？　退役海軍四星上將這樣說

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬！　川普笑了：大選後開除「防疫專家」

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

鹽埕3大飯店走入歷史！建商相中者身價翻　不幸者淪廢墟

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

ESG永續投資當道！00878預計配息0.05元

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

軍武熱門新聞

台海面臨關鍵時刻...美軍來救嗎？　退役海軍四星上將這樣說

西藏軍區增加「實戰考核」　15式輕型坦克曝光

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相

東部戰區服役阿帕契剋星紅旗-17

時殷弘：北京無意在台海惹戰事

大漢軍艦前身副艦長訪台尋根登艦

前情報官員揭開戰2徵兆　驚曝「這情形最慘」

陸首曝殲-20雙機編隊拋灑干擾彈

南高加索士兵被鍊住防逃　殘缺屍堆疊

日明年14萬人軍演　背景：兩岸爆衝突

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

共軍對台行動4可能　專家爆最後關鍵

台灣防禦力世界強　中共敢打穩GG

俄羅斯「改良版」A-235試射成功

更多熱門

相關新聞

宅經濟大噴發！　陸小家電大爆單...海外出口增長600%

宅經濟大噴發！　陸小家電大爆單...海外出口增長600%

大陸小家電出口企業提前迎來春天，最近幾個月出現「爆單」模式。根據央視財經報導指出，主要受疫情影響，海外居家電器需求大增，宅經濟噴發，還有業者出口訂單增長600％。不過，生產線工人面臨人力不足問題，招工難，即使有新訂單也不敢再接。

陸要求加拿大入境客　憑雙檢陰登機

陸要求加拿大入境客　憑雙檢陰登機

編制十四五規劃　李克強提新挑戰

編制十四五規劃　李克強提新挑戰

男分手「要回367萬」！女氣炸：我被白睡？

男分手「要回367萬」！女氣炸：我被白睡？

習近平：堅定實施擴大內需戰略

習近平：堅定實施擴大內需戰略

關鍵字：

台海解放軍軍演大陸美軍救援退役海軍埃利斯

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面