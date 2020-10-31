相戀2年！小氣男分手提告「要回367萬」…女氣炸：我被白睡？

▲徐女揚言一定會上訴到底，直到成功為止。（圖／翻攝自網易新聞）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸山東發生了一起感情糾紛。一名俞姓男子為了追愛，不惜砸錢討女方開心，甚至大方送寶馬，結果相戀2年後卻發生情變，他要求女方歸還所有的一切，雙方不斷發生爭執，最後鬧上法庭。沒想到近日判決出爐，女方必須歸還男方在交往期間，所以付出的金錢86萬人民幣（約367萬台幣），讓她大聲喊冤說「那我的青春貞潔呢，難道就這麼被人白睡了？」

根據陸媒《網易新聞》報導，俞男和徐女戀愛兩年，期間男方為俘獲女神的芳心，大量發紅包給徐女，一次就匯5000人民幣（約2萬1000元新台幣），最多的一次甚至高達11萬人民幣（約47萬新台幣），而前前後後總計86萬元，其中還包括一輛36萬（約2百萬台幣）的寶馬。

▲男方最多一次直接給徐女轉了11萬，寓意將一心一意的對待。（圖／翻攝自網易新聞）



26歲的徐女近期受訪時表示，俞男足足大她11歲，身高也只有165CM，足足矮她一個頭，很明顯外型條件都很不行，要不是對方有錢，自己是絕對看不上的。然而相處了2年後，雙方因種種原因，還是未能攜手走到最後，於去年10月分手，只是沒想到俞男居然向她討回之前交往時所贈送的錢財。

▲女方對於俞男要求歸還錢財的行為，感到非常憤怒，認為兩人在交往的過程中，自己為男方所付出的，是無法用金錢去衡量的。（圖／翻攝自網易新聞）



俞男要求徐女一共要歸還86萬元，徐女不答應，雙方不斷起衝突，男方一氣之下告上法院只好走法律途徑，沒想到一審將這些贈予的金錢「通通歸為聘金」，按照婚姻法判徐女必須歸還。

近日二審判決出爐維持原判，徐女氣得揚言將繼續上訴到底，她表示「戀愛期間，我付出了青春和貞潔，這些都不可以用金錢衡量的啊，難道就這麼被人白睡了？」