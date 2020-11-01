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幕後／將官晉升名單變「嚴家軍」海、空軍炸鍋　潛艦小組士氣消沉

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記者陶本和／台北報導

國軍11月份進行重要職務人事異動，根據這波晉任，其中包括總督督察長、軍備局長、總統府侍衛長，過去慣例由三軍輪替，但這波異動被認為「陸軍」色彩太過鮮明，甚至被戲稱為國防部長嚴德發的「嚴家軍」。此波人事也惹火了海、空軍，本來規劃總統蔡英文11月初要主持潛艦專用廠房開工儀式，但至今遲遲還未拍板行程，而潛艦小組僅管沒有怠工，但士氣也確實受到影響，陷入消沉。

▲▼立法院外交及國防委員會 嚴德發堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發近期將官晉升，引起海、空軍不滿。（資料照／記者屠惠剛攝）

國軍「將級」的人事異動，原任總督察長黃國明中將屆退，由現任陸軍副司令劉得金中將接任；現任軍備局長房茂宏接任陸軍副司令；至於軍備局長，則由後勤指揮官吳慶昌接任。此外，澎湖防衛指揮部指揮官呂坤修中將調任總統府侍衛長；現任總統府侍衛長鍾樹明則轉任六軍團指揮官；現任六軍團指揮官楊基榮中將，則接任陸勤部指揮官。

此波人事晉任拍板後，其中總督督察長、軍備局長、總統府侍衛長，過去慣例由三軍輪替，但現在被認為「大陸軍」色彩太過鮮明，著實惹火了海、空軍，把這一次人事名單戲稱為「嚴家軍」。對此，軍方人士表示，近期從共軍的軍事行動就可以看到，海、空軍就是負責第一線接敵，「拼命是海軍、空軍在拼，然後陸軍卻升官發財」。

軍方人士意有所指，這次晉任的陸軍將官中，有一位天天打網球，結果因為從小官就跟著嚴德發，終獲青睞高升，「你這樣要每天緊急起飛，日夜戰備的飛行員怎麼看你？社會會怎麼評價國防部？」他說，「同樣的，海軍弟兄出港日夜巡弋的官兵會怎麼想？思考一下，當戰事發生，等到陸軍上陣時，台灣早已一遍火海了，還自己悶著頭分配職缺，把國軍當自己產業」。

據悉，這波異動中，海軍本想爭取軍備局長職務，但最終未果，而這也很可能影響到蔡英文政府重要政策「潛艦國造」。軍方人士說，潛艦小組本來規劃11月3日要在台船高雄總廠的潛艦專用廠房，舉行潛艦國造原型艦開工儀式，蔡英文也規劃親自出席主持，大家已經好幾個禮拜加班趕工，也朝蔡英文能順利出席的目標來努力。

但是，據了解，潛艦小組在這波人事異動之後，雖然沒有怠工或是拖遲時程，但各層級確實陷入消沉。在此同時，記者追問軍方11月3日，蔡英文是否確實有前往高雄主持的行程，各方也都未能給予確切或保證的答覆。

軍方「將級」人事異動：

劉得金-總督督察長

吳慶昌-軍備局局長
呂坤修-總統府侍衛長

楊基榮-陸軍後勤部指揮官
鍾樹明-六軍團指揮官
劉協慶-澎防部指揮官
張俊志-六軍團副指揮官
房茂宏-陸軍副司令
 

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