快訊／女大生被擄殺！台南市警局「懲處出爐」　歸仁分局長遭拔官

記者吳奕靖、莊智勝／台南報導

台南長榮大學女大生遭擄殺案引起全台輿論震驚，台南歸仁分局分局長楊慶裕第一時間面對媒體時，還稱先前遭擄未遂的女大生未報案，且也因無法指認兇嫌，導致警方一度以為惡作劇等語。案經台南市警局督察室調查後，確認起初遭擄未遂的女大生報案時派出所高姓員警未依規定開立三聯單，今下午公布處分，歸仁分局長遭開鍘拔官撤換，警局長詹永茂同時也提出自請處分。

▲台南歸仁分局分局長楊慶裕遭拔官。（圖／記者吳世龍攝）

台南市警局稍早發布新聞稿，詹永茂表示，針對馬來西亞籍鍾姓女大生不幸遇害，警方向家屬表達最深歉意，同時本案已完成調查程序，依市長指示賞罰分明原則，對辛勞辦案的同仁予以肯定；另針對9月30日歸仁分局大潭派出所受理陳姓女大生遭擄未遂一案，同仁雖有至現場勘查，並調閱監視器，但未依規定開立三聯單、完成受理報案程序，後續亦未有更積極偵查及防範措施，核有疏失。

▲詹永茂在鏡頭前鞠躬，向受害者家屬表達最深歉意。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詹永茂指出，經市長同意，已報請警政署將歸仁分局長調整為內勤職務，相關人事命令報署核定後發布；同時詹永茂也向市長自請處分。

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▼馬來西亞籍鍾姓女大生來台求學遇害。（圖／記者林悅翻攝）