女大生父母今抵台「沒陰性證明」　莊人祥：1、3日各需採檢一次

記者嚴云岑／台北報導

長榮大學一名馬來西亞籍鍾姓女大生遭隨機擄走勒殺，父母將於今（1）日晚間將抵台相驗。指揮中心發言人莊人祥表示，會比照類外交泡泡方式，免去入境居家檢疫，因為時間比較趕，無法提供登機3天前陰性證明，因此會做入境後採檢，今日先做一次，3日還會再採檢一次。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者陳煥丞攝）

莊人祥表示，女大生父母在機上要穿什麼裝備，指揮中心無法規定，但大部份人只要落實戴口罩，上完廁所後注意手部清潔，就能避免感染，來台後也會由專人專車接送，約談、指認也會留下實名制紀錄，移動動線會做分離避免感染。

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指揮中心已對奔喪防疫措施祭出規定，只要提供搭機前3天陰性證明，入境第二天如無症狀，就可以跟地方單位申請配合自費採檢，確定陰性後，才能處理相關事宜，但配合防疫需求，仍有時間限制，一天只能外出一次，每次以2小時為原則。

不過，女大生為社會案件，指揮中心日前與警政單位召開專開會議，已擬出專案防疫計畫。莊人祥表示，女大生雙親入境採檢費用，將由指揮中心支付，今（1）日先採檢一次，3日再採檢一次，以彌補無法提供登機前3日陰性證明的防疫缺口。至於有多少家屬要來台？會停留多久？莊人祥表示，家屬對隱私比較保護，無法透露。

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