號誌桿砸休旅車、砂石車倒退嚕撞3汽機車！南投下水道工程接連出包

記者白珈陽／南投報導

禍從天降！南投縣草屯鎮市區碧山路、成功路口，10月31日上午紅綠燈號誌桿突然倒下，直接砸向下方停等紅燈的一輛休旅車，車頭、擋風玻璃應聲凹陷碎裂，女駕駛嚇得衝出車門，幸平安無事。事故發生原因，疑為汙水下水道工程施工不慎，挖到號誌桿地基導致其倒塌。誇張的是，同日下午同工程的砂石車駕駛，於草溪路與明賢街口倒車不慎，撞倒路旁轎車及2輛機車，包商連連出包，草屯鄉親怨聲載道，南投縣政府表示，將協調包商理賠車主損失。

▲疑包商施工不慎，號誌桿倒下砸中停等紅燈的休旅車。（圖／擷取自臉書社團草屯人）

昨日上午9時許，胡姓女駕駛開著休旅車行經草屯鎮碧山路與成功路口時，遇到紅燈停在路口時，上方的紅綠燈號誌桿突然落下，燈座直接砸中休旅車，造成車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，胡女大受驚嚇，趕緊打開車門逃出，此外，號誌桿也險些波及一旁機車騎士，幸2人均未受傷。

▲燈座砸中休旅車，造成車頂凹陷、擋風玻璃碎裂。

警方調查發現，該路口正進行下水道工程開挖，號誌桿傾斜原因疑為包商施工不慎，挖土機挖到號誌桿基座所導致。

該工程由南投縣政府工務處施工，工程處指出，號誌桿基座疑深度不足，包商開挖時未發現，不慎挖到號誌桿基座導致號誌桿承載力不足，因此傾斜倒塌。

而同日下午草屯鎮草溪路與明賢街口，同樣的下水道工程，一輛砂石車倒車時不慎撞倒路旁的轎車與2輛機車，造成民眾車損；工務處表示，對於工程意外相當抱歉，已要求包商注意施工安全，將於2日召開檢討會議，並協調包商理賠車主損失。

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