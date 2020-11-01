有心臟病史！舞蹈團長曝打流感疫苗「命快去一半」　莊人祥回應了

記者嚴云岑／台北報導

今年流感疫苗不良通報達205件，創近4年來新高，繼台中男子、基隆女子接種後出現神經病變症狀「格林巴利症候群（GBS）」，嘉義縣知名雯翔舞蹈團團長郭玉雯今（1）日也在臉書表示，在接種公費流感疫苗後，產生昏睡及心臟不適，「命快去掉一半」。對此，疾管署副署長莊人祥回應，接種後出現不適應立即就醫，醫師會就過去症狀做研判。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

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郭玉雯表示，26日在新港鄉某診所施打公費流感疫苗，施打後卻發現自己出現不適症狀，雖然過去曾患有心臟病史，接種疫苗後，卻讓心臟更不舒服，一度需吃藥控制。

郭表示，自己今年是第一次打流感疫苗，沒想到卻出現不適感，命快去掉一半，一天睡好幾回，還是覺得很疲倦，甚至還吃了兩次心肌梗塞的藥，隔天高雄觀展還是不舒服。

莊人祥表示，民眾在接種後出現不良症狀，應該盡快就醫，醫師會就症狀與過去病史做研判，如果有通報疫苗接種後不良事件，可以聯絡接種醫院，或者衛生所。而有心臟病史的民眾雖是流感併發重症高危險群，但研究顯示施打後可以避免感染，也能降低心臟疾病發生，民眾還是可以接種，有問題也要盡快通報。

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