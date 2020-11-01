10年1次人口、住宅普查太踴躍一早當機　主計總處火速調整

▲行政院主計總處進行10年1次的人口及住宅普查。（圖／行政院主計總處網站）



記者陶本和、陳依旻／台北報導

行政院主計總處1日實施十年一次的人口普查，開放民眾至「109年人口及住宅普查 」網站填報資料」；但是系統一早就遇到當機狀況。對此，行政院主計總處表示，由於民眾非常踴躍，超出預期而導致系統壅塞，已經進行調整。

主計總處指出，今天早上9點開放填報後，確實陸續接獲民眾反映，網站架設有問題，用自然人憑證登入卡關，主要是頻寬的問題，緊急請中華電信解決，由於還是有民眾反映異常，所以目前先關閉系統，一旦處理完畢就會重新開放。

十年一度的人口普查將於11月開始進行訪查工作，預計動員1萬6千人普查人員，訪問120餘萬家戶。行政院主計處日前呼籲民眾支持配合，接受訪問普查還能上網登錄抽獎。

本次普查時間從11月8日起至30日，預計動員約1萬6千餘名普查人員，訪問120餘萬家戶；11月1日起開放自行上網填報，朱澤民誠摯呼籲民眾支持配合接受普查員的訪問，也可以自行上網填報並參加抽獎，最高有10萬元商品券，另有300個千元名額。

不過，系統在1日上午就遇到當機狀況。對此，行政院主計總處表示，由於民眾非常踴躍，超出預期而導致系統壅塞，已經進行調整。

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