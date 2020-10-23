「紓困3.0」2099億追加預算通過　政院：持續在立院監督下執行

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，儘管台灣疫情獲得控制，但產業仍受疫情重擊，行政院提出2100億「紓困3.0」追加預算案，初審時，朝野同意減列5300萬元，剩餘2099億4700萬全數未凍結，23日在立法院院會三讀闖關通過。對此，行政院表示，感謝立法院通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」。

行政院發言人丁怡銘23日表示，感謝立法院通過紓困3.0相關預算。在總統蔡英文領導下，紓困1.0與2.0因為行政團隊的努力，以及民間的通力合作，讓防疫和振興都能夠有成績。

丁怡銘說，在全球遭遇新冠肺炎、經濟大受衝擊時，台灣不但能夠正常生活，舉辦各項展覽與群眾活動，也讓失業率逐步下降、零售業和餐飲業等逆勢成長，全年經濟也可望維持正成長。丁強調，相關預算會持續在立法院的監督下執行，政府團隊也會繼續努力，做出成績。

主計總處表示，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案經立法院審查及朝野黨團協商溝通，已於今日完成三讀程序，審查結果如下：

一、 歲出原列2100億元，減列5300萬元，改列2099億4700萬元，刪減項目包括：

二、

（一）經濟部「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」項下獎補助費5000萬元。

（二）國家通訊傳播委員會「嚴重特殊傳染性肺炎防治」項下業務費200萬元。

（三）教育部「辦理受疫情影響之留遊學服務業員工薪資及營運資金補貼」100萬元。

二、以上歲出所需財源2099億4700萬元，全數以舉借債務支應，較本次追加預算案原列數2100億元，減少5300萬元。

主計總處指出，本項特別預算原編列600億元，第1次追加預算1500億元，合計2100億元，至109年10月23日止，已執行金額1548億元。在防疫方面，已擴大開放至民眾日常生活且未有本土病例；在紓困方面，為受創企業及個人提供援助，直接嘉惠民眾已逾1200萬人；在振興方面，亦發揮了擴大內需的點火效果。

主計總處指出，109年8月國內零售業營業額年增率達8.2％，餐飲業年增率也達正成長2.0％，全國工業生產年增率亦達4.7％，9月份以美元計價之出口年增率達9.4％，該月份失業率亦降為3.8％，可見已達原特別預算目標。