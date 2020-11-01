金黃光芒美不勝收秋季盛典　2020草嶺古道芒花季11月7日登場

▲美不勝收的2020草嶺古道芒花季11/7登場。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

入秋時節，是芒花綻放最精彩的時刻，無邊無際的芒花海，似銀白雪隨風飄散，當陽光照耀綴以金黃光芒更是美不勝收，「2020草嶺古道芒花季」即將於11月7日至11月29日展開，遊客可體驗專屬東北角獨特自然風情與人文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每年由東北角風管處主辦的「草嶺古道芒花季」都吸引大批民眾前來參與，除了健走、賞芒之外，同時也安排各項不同的活動，豐富大家行程。2020年活動期間每個例假日都會在福隆遊客中心、遠望坑及大里遊客中心加入獨具風格的文青市集，除了有在地小農及方便攜帶的特色小食，也有充滿文藝氣息手作及繪畫等攤位，還精心規劃闖關遊戲讓遊客進行挑戰可獲得限量特色紀念品。

在宜蘭大里遊客中心設有虎字碑之「虎」字臨摹體驗，完成後之成品蓋上芒花紀念戳章後也可帶回家做紀念;而在大里天公廟還有提供免費的平安粥，祈福大家都平安幸福。另外，活動期間至12月31日於產業合作店家出示東北角之友粉絲專頁按讚即可享有優惠。

為提供遊客交通便利性，活動期間例假日提供付費接駁公車往返福隆遊客中心、大里遊客中心與遠望坑街口三地，福隆遊客中心－遠望坑街口班次，上午8點至下午15點45分，尖峰時間每15分鐘1班（人滿即發車）；大里遊客中心－福隆遊客中心班次，上午12點至下午16點30分，每30分鐘1班；活動期間之週六、日，從福隆起站的台灣好行「黃金福隆線」配合繞行至遠望坑親水公園（接駁車皆需付費，請自備零錢）。其他詳細資訊都將公布在活動官網供民眾查詢。

東北角風管處提醒遊客，配合疫情指揮中心防疫樂活新生活，體醒民眾隨時留意個人防疫措施（勤洗手、無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時配戴口罩）的情況下，就可以放心參與各項戶外活動，快樂出遊。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►5歲女童言：有吃過香腸 竟揭遭背叛殘忍內幕...外人出手相救

►觸犯山神！太平山茂興步道木柱椅子慘遭亂塗鴨 網追「魚兒」

►傻眼！宜蘭知名小吃53便當送達遭棄單 鐵道局東工處到店致歉

►植村秀「潔顏油始祖」2850元→1678元 洗完肌膚就像保養過後嫩白

►聽Podcast #我在案發現場