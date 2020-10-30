5歲女童言：有吃過香腸　竟揭遭背叛殘忍內幕...外人出手相救

▲張姓男子威逼同居女友5歲幼女口交，被宜蘭地方法重判8年刑期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP

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記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭張姓男子2019年6月底至7月間，趁同居女友外出工作時，竟要女友5歲女兒於樓梯間幫他口交，受害人在幼兒園，不經意向幼教老師脫口說「我有吃過香腸」等語，張男獸行才曝光；宜蘭地方法院依強制性交罪，判張男8年刑期，全案可上訴。

判決書指出，張姓男子2017年與女友在花蓮同居，之後與女友搬到宜蘭，從事業務工作張男，也負責照顧女友一名幼女，而他曾以水管、衣架管教打罵女友幼女，2019年6月底至7月間，趁女友白天外出工作之際，要求女友5歲幼女在樓梯間幫他口交。

受害人曾向媽媽說過張男獸行，但媽媽未報案，只將受害人送往台南友人住處安置，以避免受害人再度被欺負。後來是受害人不經意向幼教老師脫口說「我有吃過香腸」等話，張男獸行才曝光。

張男在法院審理時是否認犯行，辯稱沒口交這回事，是女友為了跟他要兒子不成，讓受害人說謊陷害他；張男辯護人認為，被害人母女陳述的受害時間、地點及次數等節，互不相符，難認被告涉犯加重強制性交罪。

而法官認為，按人類的記憶，常隨著時間的逝去，而逐漸磨損，記憶之線索時常會改變，雖然受害人描述事件發生的細節無法鉅細靡遺地描述，但仍可描述「案發地在樓梯間」、「案發時間為媽媽不在家的白天」等基本事實。

法官也認為對被害人的身體、心理，造成難以磨滅傷害與陰影，依強制性交罪，重判張男8年刑期，全案可上訴。

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