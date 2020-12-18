另起爐灶不到10天就收攤！機房藏民宿專詐陸人　警抄9人准押禁見

▲詐大陸人以沈女為首的詐騙集團，在宜蘭另起爐灶不到10天被抄，宜蘭地院准押禁見集團9人。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

沈女為首專詐騙大陸人的詐騙集團，在北市逃過警方查捕後，另起爐灶在宜蘭租民宿當機房，沈女與另8名同夥，電話佯稱大陸大使館、公安等，騙取大陸人錢財，但被警盯上，16日內湖警分局抄機房，宜蘭地方法院18日以有逃亡、串供、湮滅證據、反覆犯罪之虞，准押禁見沈女與另8名同夥。

警方調查，沈女7日入住宜蘭五結一民宿，當詐騙大陸人的機房之用，而沈女的另8名年約20多歲男同夥，則是負責在在民宿撥打電話給大陸人，詐騙得手者可獲沈女給予的5%報酬。

沈女等人詐騙手法主要是先佯稱是大陸駐外使館人員，謊稱裝有大量口罩、金融卡的違法包裹，以被害人名義寄回大陸，要求被害人提供電話轉給「武漢公安局」，辦理司法程序，但實際上是轉給集團同夥伴作筆錄，以騙得受害人銀行卡等資料，再由其他同夥引誘受害人匯款。

沈女等9人這次栽在內湖警分局後，宜蘭檢方對9人申請羈押，宜蘭地院以有逃亡、串供、湮滅證據、反覆犯罪之虞，准押禁見。警方則是持續查緝是否有幕後金主涉案。

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