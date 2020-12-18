見到陽光驚呆了！宜蘭人「洗版放晴照」感動哭：天上圓圓的是什麼

▲宜蘭終於出太陽，網友忍不住拍下美照。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

網搜小組／鄺郁庭報導

連續濕冷的天氣，讓很多人都受不了，但這對宜蘭人來說是家常便飯，終於看到太陽，讓宜蘭網友也不禁直呼根本是大喜的日子。今（18）日臉書社團「宜蘭知識+」就有很多當地人發文，感動驚呼太陽的露面，「感謝老天點播太陽」、「突然……覺得太陽有一種奢侈感和幸福感……」、「希望太陽不要太快不見。」

宜蘭陰雨天氣已經持續超過半個月，今日東北季風減弱，不僅北部出太陽、白天高溫回升至24度，蘭陽平原也難得見陽光灑落的樣子。就有許多宜蘭網友忍不住在「宜蘭知識+」貼出照片，分享太陽終於肯在宜蘭露面的畫面，還有人驚呼，「有人能告訴我今天早上在天上，有點圓圓亮亮的那是什麼嗎？」超誇張的反應，可見陽光有多珍貴。

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▲▼一出太陽，宜蘭人幾乎是普天同慶。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

其他人也紛紛貼文，「今天宜蘭人應該放假一天，出門曬太陽，有益身心健康，不然氣象預報說下次見到太陽說不定是明年了」、「娘子快跟我出來看上帝（太陽），雨不停國的雨終於停了」、「該不會又是一天出太陽 ，明天又……呵呵呵」、「宜蘭終於看到藍天了。」

不過，據本站今日報導《今晨12.2℃新低溫！北台晚起濕4天 「黑將軍」南衝跨年恐有冷氣團》，儘管今天太陽露面，但明日至下週一（19至21日）受「東北季風」影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為「濕涼微冷」的天氣。

另外彭啟明透露，在跨年前可能會有「很大的冷高壓」發展急速南下，他以「這個黑將軍急速往南衝」來形容，屆時跨年可能台灣會到達冷氣團的標準。看來宜蘭人真的要好好把握今天的好天氣，不然接下來要看到陽光，可能得等到明年了。