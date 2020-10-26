傻眼！宜蘭知名小吃53便當送達遭棄單　鐵道局東工處到店致歉

▲▼遭便當棄單的宜蘭知名小吃PO文：「棄單的便當已銷售完畢，謝謝大家幫忙」。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一知名小吃26日中午，依電話訂單送53個便當到場竟遭棄單，網說：「很誇張咧，訂了便當，還可以不要的，以後外送便當生意誰敢做？」引發議論後，鐵道局東工處坦誠是重複訂便當的連絡疏失，且展現誠意的到店道歉並討論善後問題。

鐵道局東工處26日辦理消防安全講習活動，上周有男子向宜蘭市一知名小吃電話訂了53個便當，店家26日近中午依訂單送去53個便當，結果被放鳥遭棄單。

到店買便當的好心網友知情後PO文說：「老闆被鐵道局東部工程部放鳥，訂了50幾個便當，送到現場當場説不要，我買完還有10幾個，如果有需要的朋友不妨來幫忙一下。」

獲網友支持的店家後來PO文說：「剛剛對方有前來店裡道歉了，今天我們的便當被取消53個便當老闆請吃飯，目前剩24個便當，有經濟上的困難可以直接過來領取便當店，謝謝各位已銷售完了目前處理完畢了謝謝大家」。

網說：「真的很沒有良心，讓店家白忙一場，太過份了吧」、「誇張，都送到現場才說不要」、「還有這種臨時不要的？麻煩老闆下次先收錢，免得又被放鳥」

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►影／復建醫師2度襲胸！將停職送身心科治療 院方道歉：請原諒我們

►男工安腦死家屬發揮大愛器捐 心、肝、腎火速送達3醫院

►北捷變態狼竟是復健醫師！外套掛手貼嫩妹胸部 羅東博愛醫院說話了

►蘿拉蜜思「神級妝前乳」挑戰最低價！限量1500元➔679元 不脫妝好評爆棚

►聽Podcast #我在案發現場