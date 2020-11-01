▲螢光「速限30」書包套超吸睛，新北永大扶輪社贈石門3所小學。（圖／新北市石門國小提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北永大扶輪社等5大扶輪社聯合捐贈石門區各小學「新交點書包套」，印有「速限30」標示的螢光色外觀，不僅提升學童上下學安全，防水設計更可作為「書包雨衣」。30日由新北永大扶輪社於石門國小辦理聯合捐贈儀式，盼為學子打造更安全的就學環境。

石門區長林俊宏表示，國際扶輪3490地區新北永大扶輪社長期關懷偏鄉教育、舉辦慈善捐贈活動，此次捐贈石門區石門國小水洗黑板為石門區全區學校班班有冷氣的教室提供環保舒適的學習環境。另外，更提供石門地區三所國小所有學生「新交點書包套」，希望藉由學校宣導妥善運用，提升孩童用路安全。

▲螢光「速限30」書包套超吸睛。

新北永大扶輪社長連瑤淇指出，石門區的學校遴近省道台2線車流大且車速快，書包套配合學校周邊限速標誌，同時能提醒駕駛人遵守交通法規，保護學童安全。

石門國小校長蔡清寬表示，永大扶輪社非常關照新莊在地出身的校長而且長期關懷偏鄉教育，因為這樣的善緣聯合新北卓越扶輪社、菁美扶輪社、豐彩扶輪社、綠家扶輪社，讓石門的學子不僅享受區公所補助的冷氣教室，五大扶輪社聯合捐贈教室無粉筆灰的水洗黑板，讓學習環境更健康清新。

▲螢光「速限30」書包套，讓小朋友可以更加安全地上、下學。

蔡清寬說，永大扶輪社的社友們還多次前來關心工程進度及學校週邊環境，因此主動提出為石門區的小學生提供螢光書包套，響應新北市通學巷2.0計畫，並藉此提醒民眾能於校園周邊遵守交通法規，讓小朋友可以更加安全地上、下學。

教育局表示，新北市長期致力推動學生交通安全教育政策，不僅研發交通安全教材，也規劃交通安全小學堂的競賽，同時每年辦理交通安全師生、導護志工、交通車人員培力等研習，並輔導各校營造交通安全教育情境，讓教學實境化。

教育局說，跨局處合作辦理學生通學環境改善及學生交通車稽查，維護學童上下學安全，109年更榮獲交通部考評各縣市交通安全教育直轄市組第一名，體現新北市推動學校交通安全教育的努力，未來將持續以多元支持策略，推動交通安全教育。

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