▲10月31日世界城市日，新北推友善耕作凝聚社區情感。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聯合國大會（UNGA）將每年10月31日定為世界城市日，其用意在促進國際社會對全球城市化的興趣，並鼓勵各國之間的合作，為全世界的城市發展做出貢獻，今年主題為提升社區和城市品質。新北市政府農業局表示，經過這兩年的努力，友善耕作面積37.5公頃，成為推動友善耕作的主力社區。

新北市政府農業局在2018年輔導三芝區共榮、安康社區獲得全國金牌農村之後，以社區農友為主體的「新北市三芝關懷社區協會」，通過農業委員會審認友善環境耕作推廣團體，積極廣納北海岸整體淡水區與石門區的農友，經過這兩年的努力，有76個農友加入，友善耕作面積37.5公頃，成為推動友善耕作的主力社區。

▲三芝關懷社區協會榮獲國家環境教育獎團體組特優獎金。

三芝關懷社區協會理事長林義峯表示，三芝區八連溪兩側上下游的社區「共榮、安康、樂天」，都加入了友善耕作的行列。友善生產的耕作面積，從1.8公頃，增加到37.5公頃。此外也鼓舞了5位家鄉年輕人返鄉務農，還有多位假日兼農青年，積極規劃全年可生產的農作物，包括小蕃茄、玉米、南瓜、甘藷、筊白筍、芋頭和蘿蔔等。

林義峯說，三芝關懷社區協會本著愛鄉愛土地精神，致力於農田生態環境保護，凝聚社區的力量，農作物生產過程完全不施用農藥，也不噴灑除草劑，社區雖然不是環境教育設施場所，但在推動友善農業成效顯著，在2020年9月榮獲第7屆國家環境教育獎團體組特優獎項，足為農村社區典範。

▲遊客至三芝共榮社區參訪。

農業局長李玟表示，新北市自2015年以來推動友善田園區域計畫，目前有206個農場轉型友善耕作，友善耕作面積已達252.8公頃，希望未來全新北市以友善耕作為目標，落實生產、生活、生態農業，從社區為起點擴大至城市，打造安居樂業永續發展的新北市。

李玟說，目前正值北海岸筊白筍盛產期，民眾不妨利用秋高氣爽季節到北海岸一遊，品嚐鮮嫩的筊白筍並欣賞三芝友善田園風光。友善農產品也供應在地餐廳並在八連溪「希望市集」展售（每周六、日上午7時至下午4時，三芝名人館下方），拉近與消費者的距離，不僅凝聚社區情感也帶動經濟繁榮。

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▲三芝關懷社區協會農友採樣甘藷送驗自主檢查。