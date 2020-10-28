▲三芝「三生公園」增設遮陽功能，踏青賞花遊客歇息友善空間。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區的三和社區自2014年經新北市政府輔導通過農村再生計畫後，積極活化社區農村風貌與人文產業，今年新北市政府農業局，於三和社區內三生公園進行景觀及遮陽工程已於28日完工，提供三和社區的居民及遊客歇息的友善空間。

三和社區發展協會理事長劉秀鳳表示，三和社區位於新北市三芝區風景秀麗的北海岸，社區範圍包含古庄及新庄二里，屬於典型的農村聚落，社區內著名的「三生步道」可見生活、生產及生態樣貌。

▲三生公園施工前。

劉秀鳳說，每逢櫻花綻開時更吸引大批遊客慕名而來，假日時更有社區農夫市集品嚐在地農產、體驗農事！三生公園景觀及遮陽工程完工後，不僅活化原有空間、提升在地環境之品質，更提供遊客走訪之餘，停下腳步歇歇腳，讓並心靈沉澱一番。

農業局長李玟表示，希望透過本工程的景觀活化，使社區環境達到更新與改造，帶動多元化農村產業發展，歡迎遊客們前來三芝遊玩時，可以造訪三和社區的三生公園體會三生步道的多元樣貌，擁抱三和社區獨有的農村魅力! 讓大眾感受到愛護土地的熱情並體驗農村在地之美。

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▲三和社區遮陽亭已竣工。