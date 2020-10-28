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陸軍關指部戰備操演「戰力保存」　結合平台傳達「美麗家園由我守護」

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記者郭世賢／新北報導 

適逢「戰備週」一連5天4夜，戰備任務訓練月實兵操演階段，陸軍第六軍團關渡地區指揮部結合作戰分區內政府機關及民間團體宣傳平台，將「美麗家園，由我守護」信念傳達至鄰里，以提升全民安全感及爭取民眾向心進而認同國軍、支持國防，並表達國軍保家衛國、愛民護民的決心。

▲陸軍關指部「戰力保存」操演 結合民間平台傳達「美麗家園由我守護」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲結合政府機關宣傳平台，將「美麗家園，由我守護」信念傳達至鄰里。（圖／記者郭世賢翻攝）

國軍陸軍關渡地區指揮部27日在新北市淡水區某處空地，實施戰力保存訓練，關渡地區指揮部，利用假人、偽砲設置砲陣地隱真示假，其目的在欺敵及保存戰力，並確保作戰地區安全。

戰備週10月26日至30日一連5天4夜，在全台各個作戰區展開，採取實兵、不實彈的方式進行。國軍部隊秉持著「仗在哪裡打、部隊就在哪裡練」為原則，以符合仿真實戰，將戰力發揮極致，使敵不敢輕易來犯，以展現守護家園的決心。

國軍依照國防部規劃，本次操演全程依野戰實務遂行仿真實戰演練，充分將國軍遠距精準打擊能量展現在國人面前，絕對有信心確保「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」信念，以實際行動捍衛國家安全。

► 美麗最大的祕密

▲國軍戰備週！關指部淡海戰備操演「戰力保存」。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼國軍戰備週！關指部淡海戰備操演「戰力保存」。（圖／記者郭世賢攝）

▲國軍戰備週！關指部淡海戰備操演「戰力保存」。（圖／記者郭世賢攝）

▼結合民間團體宣傳平台，將「美麗家園，由我守護」信念傳達至鄰里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陸軍關指部「戰力保存」操演 結合民間平台傳達「美麗家園由我守護」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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